AA muhabirini arama çalışmaları

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda önceki gün yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına etkin bir şekilde devam edileceği bildirildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Nişancı için Valilik koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarının bugün de sürdürüldüğü ifade edildi.

Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD il müdürlükleri ile UMKE ekipleri, Trabzon AKUT ekibi, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri ile birlikte toplamda 130 personelin 7 grup halinde planlanan 6 bölgede görev yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmalara güvenlik birimleri de nezaret etmiştir. Yoğun sis ve yağışla birlikte oluşan kötü hava şartları altında gün boyu devam eden arama faaliyetleri neticesinde AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ait olduğu teyit edilen 41 numara ayakkabı teki bulunmuştur. Devletimizin ilgili birimleri tarafından gerekli bütün araç ve ekipman desteği sağlanmış olup, arama kurtarma faaliyetlerine etkin bir şekilde devam edilecektir."

