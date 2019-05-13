AA muhabirini arama çalışmaları

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın düştüğü değerlendirilen derede, ekiplerin daha rahat çalışması için suyun azaltılması konusunda planlama yapıldığını belirtti.

Pehlivan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği günden bugüne Bayburt Valiliği olarak başta AFAD, 112, UMKE, jandarma, Özel İdare ve Karayolları olmak üzere tüm ekipleri alanda seferber ettiklerini ve çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Erzurum, Rize, Trabzon'dan da AFAD ve arama kurtarma ekiplerinden destek istediklerini ifade eden Pehlivan, "Onların da katılmasıyla yaklaşık 200 civarında personel, araç gereç ile arama, tarama, kurtarma çalışmalarımız devam etti, devam ediyor. Umutla bu çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

Pehlivan, coğrafyanın zorluğuna dikkati çekerek zaman zaman hava koşulları, yağmur ve sisin çalışma şartlarını zorlaştırdığını kaydetti.

Özellikle arama kurtarmada görev yapan ekiplere Ankara'dan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla dahil olan JÖAK, Erzurum'dan dahil olan JAK ve Rize Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç ekibinin 7 ayrı noktada bugün de çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Pehlivan, "Maalesef henüz ulaşamadık, bugün itibarıyla da ulaşamadık ama çalışmalar kesintisiz şekilde devam ediyor, edecek. Dün itibarıyla Abdulkadir kardeşimizin ayakkabısının tekine ulaşmıştık, daha öncesinde de tripoduna, mikrofonuna ulaşılmıştı." diye konuştu.