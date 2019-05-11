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AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

Bölgede 110 kişilik AFAD, JAK ve UMKE ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor - Abdulkadir Nişancı'nın düştüğü yerden yaklaşık 60 metre aşağıda kara saplanan kamerası ve tripodu, bulunduğu yerden alındı

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken dün Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede 110 kişilik Afet ve Acil Durum (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Trabzon, Bayburt, Rize ve çeşitli illerden bölgeye gelen ekiplerde yer alan dağcılar, düşme olayının yaşandığı bölgeden sarkıtılan iplerle arama yapıyor. Dalgıçlar ise uçurumun alt bölgesindeki dere ve civarını tarıyor.

Çalışmalar sırasında dağcılar, Nişancı'nın düştüğü yerden yaklaşık 60 metre aşağıda kara saplanan kamerası ve tripodunu bulunduğu yerden aldı.

JAK timinde görevli 8 dalgıç ve 4 dağcının da katıldığı çalışmalarda zaman zaman drone'la da arama yapılıyor.

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AA muhabirini arama çalışmaları Bayburt Derebaşı Virajları

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