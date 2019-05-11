AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda dün yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 210 personelle devam ediyor.

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün Aydıntepe ilçesinin Dumlu köyüne bağlı Soğanlı Yaylası Derebaşı Virajları mevkisinde yürütülen yol açma çalışmalarını görüntüleyen Nişancı'nın uçuruma yuvarlandığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerinin hızla olay mahalline sevk edildiği bildirildi.

Bölgeye intikal eden tüm ekiplerin Bayburt Valiliği koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalara takviye amacıyla Erzurum ve Trabzon AFAD Müdürlüğü, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlıklarından Jandarma Arama Kurtarma timleri ile arama kurtarma köpekleri ve Erzurum Bölge Komutanlığından yönlendirilen Skorsky genel maksatlı helikopter bölgede devam eden arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Gece şartları dolayısıyla görüş mesafesinin azalması, iklim koşulları ve bölgenin aşırı sarp arazi yapısı nedeniyle saha ekipleri gün boyu devam eden çalışmalara saat 22.00'de ara verdi. Saha ekiplerinin bölgeden çıkması üzerine Elazığ İHA Komutanlığından 1 İHA arama yapmak amacıyla görevlendirildi. Bölgede saat 22.10'da faaliyet icra etmeye başlayan ve gece boyunca süren arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadı."

Bugün sabah saatlerinde tekrar başlayan çalışmalara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından 8 kişilik su altı arama kurtarma timi ile 4 kişilik dağ arama kurtarma unsurlarının da katıldığı bildirilen açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetleri için devletimizin ilgili birimleri tarafından gerekli bütün araç ve ekipman desteği sağlanmış olup 210 personelle çalışmalara yoğun bir şekilde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

