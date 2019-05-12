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AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede dün hava kararana kadar arama yapan 210 kişilik Bayburt, Trabzon, Rize ve Erzurum'dan AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Jandarma, Karayolları, Özel İdare, Trabzon AKUT ve diğer ekipler, çalışmalarını Trabzon ve Bayburt tarafında belirlenen noktalarda yürütüyor.

Deredeki arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı su altı arama ve kurtarma timinin yanı sıra Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekibi de katılıyor.

Su altı arama ve kurtarma ekipleri, Derebaşı tüneli önünde HES regülatörünün olduğu ve Nişancı'nın ayakkabısının bulunduğu vadide, yoğun ve kuvvetli suya rağmen çalışma gerçekleştiriyor.

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