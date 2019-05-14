HABER

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor

TRABZON (AA) - Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Bayburt, Erzurum ile Trabzon UMKE ve AFAD ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, 5'inci günün sabahında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar Bayburt ve Trabzon tarafında eş güdümlü yürütülüyor.

JÖAK su altı ekipleri ve dalgıçlar, dar vadideki derede arama tarama yapıyor.

Ekipler, bugün de belirledikleri noktalarda dereye girerek çalışmalarına gün boyu devam edecek.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Şanlıurfa’da şeker gibi müzeŞanlıurfa’da şeker gibi müze
Gölette boğulan kuzenlerin sınıflarında yasGölette boğulan kuzenlerin sınıflarında yas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA muhabiri arama çalışmaları Bayburt

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okuldan eve dönerken dehşeti yaşadı

Korkunç olay! Okuldan eve dönerken...

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

Tunceli'de savaş uçağı ve helikopter destekli operasyon

Tunceli'de savaş uçağı ve helikopter destekli operasyon

Yüzük için yaşlı komşusunu bu hale getirdi!

Yüzük için yaşlı komşusunu bu hale getirdi!

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

Sadaka paralarını çalıp içerde yemek yediler

Sadaka paralarını çalıp içerde yemek yediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.