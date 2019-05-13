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AA muhabirini arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 20:49 | Son Güncelleme

AA muhabirini arama çalışmalarına ara verildi

BAYBURT (AA) - Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda önceki gün yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi.

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede 210 kişilik Bayburt, Trabzon, Rize ve Erzurum'dan AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Jandarma, Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Karayolları, Özel İdare, Trabzon AKUT ve diğer ekipler tarafından sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar, gün boyu devam etti.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı su altı arama ve kurtarma timi özel teçhizatlarla inebildikleri derede gün boyunca çalışmalarını sürdürdü. Sarp ve kayalık bölgede suyun şiddetli olmasına rağmen halatlarla derede arama çalışması yapan ekipler, sonuç alamadı.

Çalışmaların sürdürüldüğü bölgeye gelen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan yetkililerden bilgi aldı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın sabah yeniden başlanacak.

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AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı arama çalışması Bayburt

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