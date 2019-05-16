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AA muhabirini arama çalışmalarına yarın devam edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 20:57 | Son Güncelleme

AA muhabirini arama çalışmalarına yarın devam edilecek

BAYBURT (AA) - Bayburt Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının 7'nci gününde, Bayburt Valiliği koordinasyonunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünce başlatılan dere akışının azaltılması çalışmaları devam etti.

Öte yandan, Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, Nişancı'nın düştüğü alanda arama çalışmalarını sürdürdü.

Nişancı'yı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

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AA muhabiri Abdulkadir Nişancı arama çalışması Bayburt

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