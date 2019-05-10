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AA muhabirinin görev başındayken uçuruma yuvarlanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:29 | Son Güncelleme

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: - "Meslektaşımızın ailesine ve Anadolu Ajansı çalışanlarına üzüntülerimizi iletiyoruz. Meslektaşımızın en kısa sürede bulunmasını ve sağlıklı olmasını diliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu'nca, AA muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın Bayburt-Trabzon il sınırındaki Soğanlı Dağı'nda, haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Meslektaşımızın en kısa sürede bulunmasını ve sağlıklı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gazetecilerin en zor koşullarda mesleklerini yaptıklarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle can güvenlikleri açısından en riskli mesleklerden birini yaparlar. Son olarak Bayburt-Trabzon il sınırındaki Soğanlı Dağı'nda, kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışmasını takip eden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın uçuruma düştüğü haberini aldık. Meslektaşımızın ailesine ve Anadolu Ajansı çalışanlarına üzüntülerimizi iletiyoruz. Meslektaşımızın en kısa sürede bulunmasını ve sağlıklı olmasını diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
abdulkadir nişancı Soğanlı Dağı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

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