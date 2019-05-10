AA muhabirinin görev başındayken uçuruma yuvarlanması

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"Abdulkadir Nişancı, zor şartlar altında görev yaptığı esnada, geçirdiği kaza hepimizi derinden üzerken, bazı kendini bilmezlerin sosyal medyada nefret söylemine sarılarak; hakaret, düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçunu işlediğini tespit etmiş durumdayız." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meslektaşımız Abdulkadir Nişancı kardeşimizin sağ salim bulunup aramıza dönmesini diliyoruz." denilen açıklamada, seferber olan AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerine başarı, Anadolu Ajansı'na geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Abdulkadir Nişancı'nın dünyanın en zorlu yollarından birini açma çalışmalarını takip ederken, Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandığı hatırlatıldı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolması sonrası sosyal medya ve internet yoluyla "nefret" ve "hakaret" suçu işleyenler hakkında hukuki mücadele başlatacak.

"Bilişim komisyonumuzun yaptığı inceleme sonucunda, sosyal medya ve internet yoluyla 'nefret', 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama' suçunu işleyenler hakkında hukuki mücadele başlatacağımızın bilinmesini istiyoruz. Kazanın ardından sosyal medya ortamlarından bazı kullanıcıların ürettiği ve yaygınlaştırdığı nefret söylemi, ifade özgürlüğü değil, hoşgörüsüzlük, önyargılardan beslenen vicdansızlık, insan haklarına ihanet ve insanlığa düşmanlıktır. Çevirim içi olan bu düşmanlığa karşı hukuki haklarımızı kullanmak en tabii hakkımızdır."

