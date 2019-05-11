AA muhabirinin görev başındayken uçuruma yuvarlanması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bayburt-Trabzon il sınırındaki Soğanlı Dağı'nda, haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya bir an önce sağlıklı bir şekilde ulaşılması dileğinde bulundu.

Torun, Twitter hesabından, Nişancı'nın görev başındayken uçuruma yuvarlanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Basın emekçisi Abdulkadir Nişancı adlı AA muhabirinin Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandığını üzüntüyle öğrendim. AFAD ve Jandarma ile arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi geldi. Bir an önce kendisine sağlıklı bir şekilde ulaşılmasını diliyorum. Takipçisi olacağız."

