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AA muhabirinin görev başındayken uçuruma yuvarlanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 19:49 | Son Güncelleme

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel: - "Haber kameramanı ve muhabirler sessiz kahramanlardır. Soğuk, sıcak, çatışma, gece, gündüz, savaş ya da afet demeden sadece işini yapan meslek aşıklarıdır" - "Mensubu bulunduğu kurum üzerinden, sosyal medyada arkadaşımıza yönelik insanlık dışı mesaj yazanları kınıyoruz"

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın Bayburt-Trabzon il sınırındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma yuvarlanarak kaybolmasına ilişkin, "Haber kameramanı ve muhabirler sessiz kahramanlardır. Soğuk, sıcak, çatışma, gece, gündüz, savaş ya da afet demeden sadece işini yapan meslek aşıklarıdır." ifadesini kullandı.

Polatel, yaptığı yazılı açıklamada, Nişancı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı.

Nişancı'nın iyi bir haber kameramanı olarak daha iyi görüntü çekmek için gayret ederken bastığı kar kütlesinin yerinden kopması sonucu uçuruma yuvarlandığını belirten Polatel, şunları kaydetti:

"Haber kameramanı ve muhabirler sessiz kahramanlardır. Soğuk, sıcak, çatışma, gece, gündüz, savaş ya da afet demeden sadece işini yapan meslek aşıklarıdır onlar. Arama çalışmaları devam ediyor. Şu anda elimizden gelen tek şey dua etmek. Ailesine, meslektaşlarımıza ve AA camiasına sabır diliyoruz. Mensubu bulunduğu kurum üzerinden, sosyal medyada arkadaşımıza yönelik insanlık dışı mesaj yazanları kınıyoruz."

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AA muhabiri Abdulkadir Nişancı Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel

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