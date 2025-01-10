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  4. AA'nın Gazze'deki serbest kameramanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

AA'nın Gazze'deki serbest kameramanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

10.01.2025 19:58
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Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusunun uzun namlulu silahla hedef aldığı saldırıda hayatını kaybetti.

AA'nın Gazze'deki serbest kameramanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat bölgesindeki El-Cedid Mülteci Kampı'nda çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra buradakileri hedef aldı.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı, yakınlarında bulunan Ebu Nehban'ın da ekipmanlarıyla haber takibi yaparken koşmaya çalıştığı ve o sırada karşıdan uzun namlulu silahla yapıldığı anlaşılan atışla hedef alındığı görülüyor.

Yere düşen Ebu Nehban birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaşabiliyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, saldırıyla ilgili haberinde gazeteci Said Ebu Nebhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, ölü ve yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Ebu Nebhan’ın hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 203 oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gazze
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