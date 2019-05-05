"AA ofisine yönelik saldırı, ABD himayesinde gerçekleşti"

BEYRUT (AA) - Lübnan Editörler Sendikası, İsrail'in dün akşam, Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya yönelik saldırısının ABD'nin koruması altında gerçekleştiğini belirtti.

Sendika Başkanı Joseph el-Kasifi AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA ofisinin bulunduğu binaya yönelik saldırıyı kınadı ve bunun, İsrail'in basına yönelik mükerrer saldırılarının bir devamı olduğunu ifade etti.

AA ofisinin bulunduğu binaya yönelik saldırının ABD'nin himayesinde gerçekleştiğini, bundan üzüntü duyduğunu dile getiren Kasifi, 1996'da Lübnan'ın güneyindeki Kana köyünde katliam yapan İsrail'in, saldırının kamuoyuna duyurulmaması için uluslararası medyaya baskı yaptığını hatırlattı.

Kasifi, "AA ofisine yönelik saldırı, İsrail'in, Filistin halkına savaş açtığı ve basın organlarının gerçekleri ortaya çıkarma görevine engel olduğunu gösteriyor." dedi.

İsrail'in son hava saldırısıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 12'ye, yaralı sayısı 105'e yükselmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

