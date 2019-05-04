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"AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

Filistin Hükümeti Sözcüsü İbrahim Mulhim: - "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır"

RAMALLAH (AA) - Filistin Hükümeti Sözcüsü İbrahim Mulhim, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin bulunduğu binanın hedef alınmasını "tanıkları uzaklaştırma girişimi" olarak nitelendirdi.

İbrahim Mulhim AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasını kınadığını vurguladı ve medya organlarına, gazetecilere yönelik saldırıları konusunda İsrail'i uyardı.

Mulhim, "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemişti. İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle hedef aldığı bina tamamen yıkılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Filistin israil

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