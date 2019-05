AA personeline kıdem sertifikası töreni

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, "AA, son yıllarda Türkiye'de habercilik anlamında çok daha ön plana çıktı. Bunun sebebi Abdulkadir Nişancı gibi kardeşlerimiz." dedi.

AA personeli Ankara Konağı'nda düzenlenen iftarda bir araya geldi. Programda 20-25 yılını dolduran personele sertifikaları törenle verildi.

Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ajansta görev yaptıkları 4,5 yıllık sürecin seçimler, uluslararası krizler, savaşlar, bombalı saldırıların yaşandığı yoğun bir dönem olduğunu, AA'nın bu zor dönemi alnının akıyla atlattığını söyledi.

Haberciliğin devlet memurluğuna benzemediğini anlatan Mutanoğlu, hayatın her gün, Türkiye gibi ülkelerde her an yeniden kurulduğunu ifade etti.

Mutanoğlu, "Her bir haber, her bir bilgi hayatın yeniden kurulduğu süreçte bizim için yeni bir kriz, yeni bir olay demek ve bütün bu süreçte bu olayları doğru şekilde yönetmemiz demek. Çok şükür, başta Genel Müdürümüz Şenol Kazancı, Genel Müdür Yardımcımız Mustafa Özkaya, haberde ve idaredeki yönetici arkadaşlarımız, her biriyle bugüne kadar hiç birliğimizi, dayanışmamızı bozmadan ortak hareket ettik." diye konuştu.