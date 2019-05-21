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AA personeline kıdem sertifikası töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 23:36 | Son Güncelleme

Kurumda 20-25 yılını dolduran personele sertifikaları törenle verildi - Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu: - "AA, son yıllarda Türkiye'de habercilik anlamında çok daha ön plana çıktı. Bunun sebebi Abdulkadir Nişancı gibi kardeşlerimiz"

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, "AA, son yıllarda Türkiye'de habercilik anlamında çok daha ön plana çıktı. Bunun sebebi Abdulkadir Nişancı gibi kardeşlerimiz." dedi.

AA personeli Ankara Konağı'nda düzenlenen iftarda bir araya geldi. Programda 20-25 yılını dolduran personele sertifikaları törenle verildi.

Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ajansta görev yaptıkları 4,5 yıllık sürecin seçimler, uluslararası krizler, savaşlar, bombalı saldırıların yaşandığı yoğun bir dönem olduğunu, AA'nın bu zor dönemi alnının akıyla atlattığını söyledi.

Haberciliğin devlet memurluğuna benzemediğini anlatan Mutanoğlu, hayatın her gün, Türkiye gibi ülkelerde her an yeniden kurulduğunu ifade etti.

Mutanoğlu, "Her bir haber, her bir bilgi hayatın yeniden kurulduğu süreçte bizim için yeni bir kriz, yeni bir olay demek ve bütün bu süreçte bu olayları doğru şekilde yönetmemiz demek. Çok şükür, başta Genel Müdürümüz Şenol Kazancı, Genel Müdür Yardımcımız Mustafa Özkaya, haberde ve idaredeki yönetici arkadaşlarımız, her biriyle bugüne kadar hiç birliğimizi, dayanışmamızı bozmadan ortak hareket ettik." diye konuştu.

AA'nın yeni dönemde de daha güzel işler yapma hedefinde olduğunu belirten Mutanoğlu, şunları kaydetti:

"AA, son yıllarda Türkiye'de habercilik anlamında çok daha ön plana çıktı. Bunun sebebi Abdulkadir Nişancı gibi kardeşlerimiz. AA'nın, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafında sessiz kahramanları var. Biz onları ismen tanıyoruz ama böyle bir durum oluştuğunda Abdülkadir kardeşimizin başına gelen hadisede olduğu gibi o zaman biraz daha yakına iniyoruz, bu arkadaşımız, kardeşimiz kimmiş diye, bakıyoruz ki mükemmel bir insanmış. Böyle mükemmel insanlarla dolu bir kurumda çalışıyoruz. Orada, ülkesine, vatanına, milletine, ailesine bağlı, iki çocuk sahibi bir kardeşimiz, hasta olmasına rağmen, eşinin uyarılarına rağmen 'Bugün dağa çıkacağım.' diyor ve dağa gidiyor. Orada da kepçe operatörü kendisini 'Orası çok tehlikeli, çıkma, kayabilirsin.' diye uyarıyor. Diyor ki 'Buradan çok daha iyi görüntü alırım'. Kim için? AA için, Türkiye için, Türk medyası için. Türk medyası için, AA için canını veren, o riski alan bir arkadaşımız, kardeşimiz."

Editöründen muhabirine, grafikerinden mütercimine kadar her birimdeki AA personelinin bu duvarı oluşturan tuğlalar olduğunu ifade eden Mutanoğlu, "Yoksa birimiz müdür, birimiz başka bir şeyiz önemli değil. Önemli olan Türkiye'de gerçekten efsanevi bir habercilik yapıyoruz. Bu çok açık, çok net görünüyor. Bunun da mimarı Abdulkadir Nişancılar ve sizlersiniz." şeklinde konuştu.

İnsanların birbirine güler yüzle bakmalarının, teşekkür etmelerinin, birbirlerini hatırlamalarının önemine işaret eden Mutanoğlu, şöyle devam etti:

"Mesele her zaman yüz yüze bakabileceğimiz, her zaman birbirimizi gördüğümüzde sarılabileceğimiz dostluklar, arkadaşlıklar, kardeşlikler oluşturmaktır. Burada onu yapmaya çalışıyoruz, o duyguları oluşturmaya çalışıyoruz. AA'nın birçok ferdi bu duyguları yüreğinde hissediyor, AA'da çalışmaktan dolayı gurur duyuyor. Tıpkı benim gurur duymam gibi."

Gelecek sene İngilizce servisini dünyada artık marka haline getirecek bir çalışma içinde olduklarını, ayrıca çalışanların sorunlarına çözüm üretmek üzere bir danışma kurulu oluşturulacağını vurgulayan Mutanoğlu, "Yeni dönemde inşallah el birliğiyle elimizden gelen gayreti göstererek ajansı çok daha büyük yerlere taşıyacağız." dedi.

Konuşmanın ardından kurumda 20-25 yılını dolduran Selçuk Aval, İsmail Duru, Selma Adabaş, Hakan Kibar, Eşref Fahri, Necati Keleş, Metin Semiz, Emine Dalfidan, Umur Koçak Semiz, Coşkun Ergül, Meltem Öztürk ve İlhami Gürpınar sertifikalarını Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın elinden aldı.

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Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu sertifika töreni

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