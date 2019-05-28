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AA personeline kıdem sertifikası töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

Kurumda 5. yılını dolduran İstanbul'daki personele sertifikaları törenle verildi - AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya: -"Önemli olan çalışanlarımızın, çalışma koşullarının ve memnuniyetinin artırılmasıdır"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nda (AA) 5. yılını dolduran İstanbul'daki personele sertifikaları verildi.

Basın İlan Kurumu Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, çalışanların ajansın tuğlaları olduğunu ifade etti.

Ajansın genel merkezinde bir müze çalışması yapıldığını anlatan Özkaya, müzede AA genel müdürlerinin fotoğraflarıyla birlikte bir genel müdürler köşesi ile eski ve şehit olan çalışanların malzemelerinin sergileneceğini söyledi.

Ajanstan emekli olmuş kişilerin de birtakım atölye çalışmalarına katılabileceğini ve ajansa yönelik katkılarının alınabileceği bir program yapılabileceğini kaydeden Özkaya, "Önemli olan çalışanlarımızın, çalışma koşullarının ve memnuniyetinin artırılmasıdır. Ben hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sertifika alan arkadaşlarımızın her birini tebrik ediyorum, inşallah hep birlikte nice senelere." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Özkaya, kurumda 5. yılını dolduran personele sertifikalarını takdim etti.

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