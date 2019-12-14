AA, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçle mücadelesini görüntüledi

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne'nin Enez ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve botları su alan 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı TCSG-903 botuyla, Enez bölgesinde devriyeye çıkan ekip, Türkiye-Yunanistan deniz yan hududunda, sahilden 5 kilometre açıkta düzensiz göçmenlerin kullandığı bir botu gece görüş kamerasıyla tespit etti.

Yunanistan'ın Dedeağaç yönüne doğru ilerleyen düzensiz göçmenlere yaklaşan ekip, botun motorunun durdurulması yönünde uyarı yaptı.

Bot komutanı tarafından botun kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması nedeniyle batma riski olduğu yönünde defalarca anons yapıldı. Komutanın yaptığı, "Her an batabilirsiniz" anonsuna, bottaki bir düzensiz göçmen, Türkçe olarak "Tamam, sıkıntı yok" diye karşılık verdi.

Botları bir süre sonra su almaya başlayan düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kontrollü olarak TCSG-903 botuna alındı. Hamile bir kadın ile bir anne ve çocukları, personel tarafından botun içine davet edildi. Isınmaları için battaniye dağıtılan göçmenlere ayrıca yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.