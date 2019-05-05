TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik İsrail’in gerçekleştirdiği terör saldırısını lanetlediğini bildirdi.

İsrail'in, AA ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik İsrail’in gerçekleştirdiği terör saldırısını lanetliyorum.

Anadolu Ajansı İsrail’in terör saldırılarına rağmen doğruları ve İsrail terörünü duyurmaya, Gazze ve Filistinlilerin sesi olmaya devam edecektir. AA, susmaz ve susturulamaz."

