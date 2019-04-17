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AA Trablus'u hedef alan saldırının geride bıraktığı hasarı görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:34 | Son Güncelleme

AA Trablus'u hedef alan saldırının geride bıraktığı hasarı görüntüledi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Libya'nın başkenti Trablus'u hedef alan roket saldırısının geride bıraktığı hasarı görüntüledi.

Trablus'ta dün gece yerleşim yerlerini hedef alan roket saldırısı ardında çoğunluğu sivil binalardan oluşan bir yıkım bıraktı.

AA kamerası, saldırıda zarar gören binalar ve araçlardaki hasarı görüntüledi.

Başkent Trablus'un bazı noktalarına dün gece çok sayıda roket saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 6 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Libya'daki "Ahrar" televizyonunun haberine göre, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhanned Yunus, General Halife Hafter güçlerini Trablus'u bombalamakla suçlamış, Hafter güçleri de benzer suçlamayı UMH'ye yöneltmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının 756'ya yükseldiğini açıklamıştı.

AA Trablus'u hedef alan saldırının geride bıraktığı hasarı görüntüledi

AA Trablus'u hedef alan saldırının geride bıraktığı hasarı görüntüledi

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı

Trablus'a roket saldırısı
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Anahtar Kelimeler:
aa Libya Trablus

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