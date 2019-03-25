AA yerel seçim hazırlıklarını tamamladı

Seçim ve referandum sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde aktaran Anadolu Ajansı (AA), ulusal ve yerel medyanın yanı sıra uluslararası bir haber kuruluşu olarak 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarını 13 dilde yapacağı özel yayınla dünyanın dört bir yanındaki abonelerine ulaştıracak.

Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça, Farsça, BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça), Arnavutça, Makedonca, Endonezce ve İspanyolca ile Kürtçenin Kurmanci ve Soranca lehçelerinde yayın yapan AA, yerel seçimin sonuçlarını dünyanın her köşesindeki aboneleriyle paylaşacak.

Sandık sonuçlarını kamuoyuna duyurmak için profesyonel bir ekiple çalışan AA, bugüne kadar olduğu gibi yerel seçimde de sandık başından alınan sonuçları grafikler eşliğinde abonelerine iletecek.

Seçim sonuçlarını en hızlı şekilde aktarmak için teknik altyapısını güçlendiren AA, sonuçları harita ve grafiklerle "secim.aa.com.tr" internet adresinden duyuracak.

Belediye başkan adaylarının fotoğraflı öz geçmişlerinin yer alacağı "aday veri tabanı" hazırlayacak olan AA, sonuçlar kesinleştikçe aday ekranından kazanan isimleri kamuoyuna duyuracak.