AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini, KKTC'de ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlerde bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere KKTC'de bulunan Pirtini, kurum ve şehitlikleri ziyaret etti.

Pirtini, ilk olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan'a makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

AA'nın dünya çapındaki ağı ve çalışmaları hakkında Tuğgeneral Algan'a bilgi veren Pirtini, KKTC'nin, Türkiye ve AA için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Pirtini, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik dolayısıyla adanın değerinin daha da arttığına dikkati çekerek, bu süreçte kurum olarak Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarıyla ilgili konulara özel ihtimam göstereceklerini vurguladı.

Tuğgeneral Algan, ziyaretinden dolayı Pirtini'ye teşekkür ederek, AA'nın global anlamda çok güçlü bir medya kuruluşu olduğunun altını çizdi.

Daha sonra Tuğgeneral Algan eşliğinde KTBK Komutanlık Karargahında bulunan müzeyi ziyaret eden Pirtini, yetkililerden Kıbrıs'ın tarihi ve 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı hakkında brifing aldı.