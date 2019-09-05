AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini'den Başçeri ve Uluçay'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretlerde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere KKTC'de bulunan Pirtini, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'a nezaket ziyaretlerinde bulundu.

Pirtini, ilk olarak Büyükelçi Başçeri'yi makamında ziyaret ederek, Başçeri'ye AA'nın yapısı ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Ajans olarak KKTC'yi Türkiye'den ayrı görmediklerini söyleyen Pirtini, özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının takipçisi olduklarının altını çizdi.

Büyükelçi Başçeri, AA'nın çok değerli bir kurum olduğu ifade ederek, hem Kıbrıs hem de diğer bölgelerdeki çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini belirtti.

- Meclis Başkanı Uluçay'a ziyaret

Pirtini, daha sonra KKTC Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Uluçay'ı makamında ziyaret etti. Kurum olarak Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki olayları ilgiyle takip ettiklerini vurgulayan Pirtini, Kıbrıs Türkünün haklarını en iyi şekilde elde etmesi temennisinde bulundu.