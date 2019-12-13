AA Yönetim Kurulu'ndan New York Başkonsolosluğuna ziyaret

Aktaş, Amerika'daki Türk toplumundaki insan kaynağının ve tecrübesinin Türkiye'ye aktarımının önemine dikkati çekerek, "Amerika'daki Türk toplumuna ulaşmak ve milli meseleler üzerine doğru yönlendirme yapmak için AA'ya da büyük görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini, AA çalışanları adına AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın selamlarını iletti.

Köklü bir kurumsal hafızası bulunan AA'nın milli meselelerde herkesin güvendiği bir kaynak haline geldiğini vurgulayan Pirtini, "Yapılan araştırma ve haberlerde AA, atıfta bulunulan bir kaynak haline geldi. Ben Barış Pınarı Harekatı sırasında Akçakale'de bulundum, harekat kapsamında o kadar büyük dezenformasyon yapıldı ki, bunu kıran tek kurum neredeyse AA oldu." diye konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Saraçgil de AA'nın uluslararası alandaki haber çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Türkiye'ye yönelik dezenformasyonun arttığı özellikle şu dönemde, yapacak daha çok işimiz var. Bu konuda yılmadan çalışıyoruz." dedi.

Ziyarette, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik son günlerdeki sıcak gelişmeler üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.



