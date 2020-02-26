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AABK Onursal Başkanı Öker’in davası görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 23:49 | Son Güncelleme

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun onursal başkanı Turgut Öker hakkında, Recep Tayyip Erdoğan‘a hakaretten açılan davanın ikinci duruşması İstanbul’da yapıldı.

AABK Onursal Başkanı Öker’in davası görüldü

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten ve terör örgütü propagandası yapmaktan açılan davanın ikinci duruşması İstanbul’da yapıldı. Öker’in, 2012-2015 yılları arasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek, dönemin başbakanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Bir sonraki duruşma 29 Nisan’da

Duruşmada savunma yapan Türk ve Alman vatandaşı Öker, yıllardır Alevi kurumlarında görev yaptığını, davada kendisinin değil Alevi toplumunun yargılandığını söyledi. Duruşmaya 29 Nisan’da devam edileceği açıklandı.

Turgut Öker hakkında Türkiye'de halihazırda açılmış iki dava ile altı soruşturma bulunuyor. Öker'in avukatı Seyit Sönmez, müvekkiline yönelik dava ve soruşturmaların tamamen siyasi saiklerle açıldığını belirterek, "Bu davalar, siyasi iktidarın, muhalefeti ve kendisi için tehlikeli gördüğü kişileri terbiye etmek amacıyla hukuku kötüye kullanmasıdır" diye konuştu.

İstanbul Kartal’da görülen davayı Almanya Federal Meclisi Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut da izledi.

Öker’in avukatı seyit Sönmez, bir sonraki duruşmanın yapılacağı 29 Nisan’da karar çıkabileceğini söyledi. Turgut Öker hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunduğundan Almanya’ya dönemiyor.

DPA/ ETO, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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