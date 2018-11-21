AA'dan 1. Ordu Komutanı Avsever'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i ziyaret etti.

Orgeneral Avsever, şeref defterini imzalayan Altınalan'a 1. Ordu Komutanlığı'nın sorumluluk alanı ve faaliyetleri ile Selimiye Kışlası'nın tarihi hakkında bilgiler verdi. Hüseyin Altınalan da Avsever'e AA'nın çalışmalarını anlattı.

1. Ordu Komutanlığı'nın ülke ve millet için stratejik önemine değinen Altınalan, tarihi karargah yerleşkesinde titizlikle yapılan restorasyon ve çevre düzenlemelerinin dikkat çektiğini, bu gibi çalışmaların tarihi koruyarak ecdat mirasına olan saygıyı ortaya koyduğunu belirtti.

Ziyaret sonunda Avsever, Altınalan'a Türk bayraklı tablo, Altınalan da Avsever'e çini desenli plaket takdim etti.

