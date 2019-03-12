Türkiye'nin 2015'te terör örgütü PKK'nın ülke genelindeki şiddet eylemleriyle paralel Demokratik Bölgeler Partili belediyelerin sözde "öz yönetim" ilan etmesiyle terörle etkin mücadelesinde yeni bir sürece girdiğini anımsatan Kazancı, terör örgütüne mali kaynaklarını aktaran ve lojistik imkanlarını sunan 93 belediyeye başlatılan yargı süreçlerinin ardından, İçişleri Bakanlığının 1 Eylül 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle kayyum atamaları yapılarak, terör örgütünün milli iradeyi gasbetmesinin önüne geçildiğini belirtti.

Kitapta, bu belediyelerin kamuya ve piyasaya borçlarının büyük bölümünün ödendiği ve bölgedeki bin 908 proje için milyarlarca liralık yatırım yapıldığı gibi bilgiler de aktarıldı.

Maddi imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'nın hizmetine sundukları müfettişlerce tespit edilen 93 belediyeye İçişleri Bakanlığının yaptığı görevlendirmeler sonrası insanların gerçek belediyecilikle tanışmasının anlatıldığı "Huzurlu Şehirler" adlı kitapta, teröristlerce tahrip edilen yol, okul, cami, oyun parkı, kurum ve kuruluşlara ait binaların yenilenmesine ilişkin görsellere yer verildi.

Kazancı, şunları kaydetti:

"Kayyum görevlendirilen belediyelerde temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra terör tehdidinin ortadan kaldırdığı güven ortamının yeniden tesisine yönelik önemli çalışmalara imza atıldı. Teröre aktarılan kaynaklar her alanda yatırıma dönüştürülerek milletin menfaatine kullanıldı. Elinizdeki kitap, vatandaşın iradesinin teröre teslim edildiği belediyelerde İçişleri Bakanlığımızca yapılan görevlendirmelerin ardından sağlanan güven ortamıyla sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda yaşanan olumlu gelişmelerin genel bir derlemesini kapsıyor. Çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

- AA Yayınları

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