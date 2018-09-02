AA'dan İran ve Hemşehri gazetelerine ziyaret

Mutanoğlu, İran'ın resmi ajansı IRNA ile değişik toplantılarda bir araya geldiklerini hatırlatarak, Batı ajanslarının bölgedeki hegemonyasının kırılması için daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Türkiye ve İran'ın uzun yıllara dayanan komşuluk ilişkilerinin olduğuna vurgu yapan Mutanoğlu, Ortadoğu'da yaşanan krizin haber ajansları ve gazetecilik yapan diğer kurumları yakınlaştırması gerektiğini ifade etti.

AA'nın Türkçe dışında 12 dilde yayın yaptığını anlatan Mutanoğlu, ABD, Afrika, Asya ve Pasifik'te 35 ülkede 41 ofis açtıkları bilgisini paylaştı.

Mutanoğlu, İran gazetesinin genel merkezinde gerçekleşen ziyarette AA'nın uluslarası yapılanması ve habercilik faaliyetleriyle ilgili verdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 43. Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Tahran'da bulunan Mutanoğlu, ülkenin resmi gazetesi İran ile reformistlere yakın Hemşehri gazetelerini ziyaret etti.

TAHRAN (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, İran gazetesi Genel Müdürü Muhammed Taki Rughani ve Hemşehri gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehran Karemi ile görüştü.

İran Gazetesi Genel Müdürü Muhammed Taki Rughani de AA'yı önceden de yakından tanıdıklarını, haberleri takip ettiklerini ve son dönemlerde üretimlerden daha fazla istifade ettiklerini söyledi.

Rughani, ABD yaptırımlarının İran ve Türkiye'yi daha da yakınlaştırdığına dikkati çekerek, Ortadoğu'daki gelişmeleri kendi haber ajanslarından takip etmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye ve İran kurumları arasındaki iş birliğinin kendilerini memnun ettiğine işaret eden Rughani, AA'nın Filistin'den geçtiği haber ve görseller başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerindeki üretimlerden de yaralandıkları bilgisini paylaştı.

-"Türkiye ile İran arasında doğru habercilik önemli"

Hemşehri gazetesinin binasında yapılan görüşmede Yazı İşleri Müdürü Mehran Karemi tarafından ağırlanan Mutanoğlu, Türkiye ile İran arasındaki doğru haberciliğin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Türkiye ile İran arasındaki doğru habercilik önemli. Farsça servisimizi iki ülke arasındaki haber dilini yakınlaştırmak amacıyla kurduk. Bu adımla toplumsal yakınlaşmayı hedefledik. Haber kaynakları, tarafların birbirini doğru anlaması için belirleyici bir role sahiptir. Ajans olarak son birkaç yıldır insan hikayelerine ağırlık veriyoruz. Ürettiğimiz çok basit insan hikayeleri ile toplumu etkileyebiliyoruz."

Karemi de İran ile Türkiye'nin aynı endişeleri taşıdığını, ortak noktalarının ihtilaflı meselelerden fazla olduğunu, bu gerçekliğin ABD yaptırımlarından sonra daha da somutlaştığını dile getirdi.

Ziyarette, Mutanoğlu'na Pazarlama ve Satış Direktörü Yılmaz Yaman ve Farsça Haberler Editörü Hikmet Gök eşlik etti.

