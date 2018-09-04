AA'dan İran'ın Mehr Haber Ajansı'na ziyaret

Dünyanın en etkin haber ajanslarından biri olma vizyonu çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren AA'nın, Kudüs ile ilgili gelişmelerin ardından Ortadoğu Haberleri Editörlüğü’nün merkezini İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'e taşımaya karar verdiğini hatırlatan Mutanoğlu, bu adımla Kudüs'e sahip çıktıklarını göstermek istediklerini belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehr Haber Ajansı'nın binasında yapılan görüşmede, AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, Farsça Haberler Editörü Hikmet Gök, Mehr Dış Haberler Genel Direktörü Muhammed Kadiri ve İngilizce Haberler Sorumlusu Peyman Yezdani hazır bulundu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 43. Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Tahran'da bulunan AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu, ülkenin önemli haber ajanslarından Mehr'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, İran'ın Mehr Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Gulam Rıza Dehkani ile görüştü.

Türkiye ile İran'ı yakınlaştıracak çabaların içinde olunması gerektiğine işaret eden Mutanoğlu, AA Farsça Haberler Editörlüğü'nün bu amaçla 2015'te kurulduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye ve İran arasında Mevlana, Şirazi ve Şehriyar gibi ortak değerlerimiz var. Toplumlar da fiziki olarak birbirine benziyor. Basında bizi yakınlaştıracak yapıcı ve olumlu bir dil kullanmalıyız. Arada bazı ihtilaflar olsa da iki ülke arasında komşuluk ve dostluk devam edecektir."

Mehr Genel Yayın Yönetmeni Dehkani de AA ile bir geçmişlerinin olduğuna dikkati çekerek, Osmanlı tarihine ilgi duyduğunu ve geçmişten aldığı tecrübeyle de iki ülke arasında ortak noktaları öne çıkarmanın daha önemli olduğuna inandığını ifade etti.

Dehkani, işbirliği ve birlikte yapılacak çalışmalarla iki tarafın da daha güçlü hale geleceğini belirterek, Filistin başta olmak üzere bölgesel konularda ortak hareket edilebileceğini söyledi.

Metin Mutanoğlu, görüşmenin ardından Dehkani'ye hediye takdiminde bulundu.

