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AA'dan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:47 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Mustafa Çalışkan: - "AA, haberleriyle Türk ve dünya basınında önemli bir kamu hizmeti gerçekleştiriyor"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Çalışkan, AA'nın önemli bir kurum olduğunu belirterek, "AA, haberleriyle Türk ve dünya basınında önemli bir kamu hizmeti gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun da İstanbul'daki çalışmalar ve AA'nın 100. yıl vizyonu hakkında bilgi verdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ziyaret sonunda Coşkun'a, "15 Temmuz Kıyam (Et) Gecesi ve Milli Vuruş" kitabı ile "Emniyet Müdürlüğü Şehitleri" ve "Projeler" albümlerini hediye etti.

Coşkun da AA'nın "Gökyüzünden Türkiye", "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" ve "Yükselen Afrika" kitaplarını, Emniyet Müdürü Çalışkan'a takdim etti.

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AA İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan

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