AA'dan ÖNDER'li gençlere fotoğrafçılık eğitimi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen fotoğrafçılık eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Fatih'teki ÖNDER Genel Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine, AA İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu, AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, ÖNDER Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Serap Dönmez ile davetliler katıldı.

ÖNDER tarafından seçilen ve 13 Ekim-17 Kasım'da hafta sonları toplam 24 saat teorik ve pratik ders alan 25 öğrenciye törenle sertifikaları verildi.

Törende, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu tarafından Çetinkuş ve Çelebioğlu'na hediye takdim edildi.

- Eğitim

Program kapsamında öğrenciler, deneyimli foto muhabirleriyle İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerinde pratik eğitim gördü.

Öğrencilere, AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler ile Başfotomuhabiri ve Yayıncı Sinan Gül tarafından "Temel Fotoğrafçılık", "Fotoğraf Kültürü", "Fotoğraf Makinesinde Teknik Özellikler", "Fotoğrafta Işık Kullanımı", "Haber Fotoğrafçılığı-Foto Röportaj", "Belgesel Fotoğrafçılığı (Doğa, Sokak, Portre ve Mimari Fotoğrafçılığı)" ve "Fotoğraf Çekimi Uygulamaları" konusunda eğitim verildi.

