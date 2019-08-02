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AA'dan "Savaş Muhabirliği" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

AA'dan "Savaş Muhabirliği" paneli

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen, 11 ülkeden 21 gazetecinin katıldığı "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ardından "Savaş Muhabirliği Paneli" düzenlendi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünün Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, AA'nın Suriye muhabirleri, tecrübelerini ve sahadaki deneyimlerini, eğitime katılan gazetecilerle paylaştı.

AA Suriye muhabiri Levent Tok, savaş muhabirliğinin, savaş ve çatışma bölgelerinde yaşanan insani krizleri aktarma eylemi olduğuna ve muhabirin güvenlik bilincine sahip olması gerektiğine işaret etti.

Tok, her gün sivillerin öldüğü çatışma bölgelerinde muhabirlik yapmanın zorluklarına değinerek bu zorluklarla baş etme yollarını anlattı.

- "En önemli husus kendi güvenliğimize dikkat etmek"

Muhabir Burak Karacaoğlu da Suriye'deki iç çatışmanın başlangıcından beri bölgede yaşanan gelişmeleri takip ettiğini belirterek, "İyi bir savaş muhabiri olmak, iyi bir muhabir olmaktan, iyi bir gözünüzün olmasından ve iyi bir fotoğraf muhabiri olmaktan geçer." diye konuştu.

Savaş muhabirliğinin, dünyadaki en zor mesleklerden biri olduğuna dikkati çeken Karacaoğlu, bu mesleği seçen kişilerin kendini iyi tanıması ve savaş muhabirliğini yapıp yapamayacağına iyi karar vermesi gerektiğini anlattı.

Karacaoğlu, savaş muhabirlerinin görev yapacağı bölge hakkında yeterli bilgiye sahip olmasının, hızlı hareket etmesinin ve görev süresince dikkati çekmeden hareket etmesinin hayat kurtarıcı öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Burak Karacaoğlu, "Yapacağımız haber savaşı bitirmeyecekse, en önemli husus, kendi güvenliğimize dikkat etmektir." ifadesini kullandı.

Karacaoğlu, savaş bölgesinde yaşanan olaylardan insani olarak etkilendiğini fakat bölgedeki gelişmeleri dünyaya aktarmanın kendisini motive ettiğini dile getirdi.

- "Savaş bölgelerinde kişisel bilgilerinizi paylaşmayın"

AA savaş muhabiri Ömer Koparan da savaş ve çatışma bölgelerinde çalışmanın zorluklarını anlattığı konuşmasında, bu bölgelerde görev yapmanın belli kuralları olduğuna işaret etti.

Koparan, savaş bölgelerinde görev yapan muhabirlerin sosyal medya hesaplarına da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, güvenlik nedeniyle kişisel bilgilerin paylaşılmamasının önemli olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
aa eğitim panel Savaş Muhabirliği Suriye

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