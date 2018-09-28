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Aamir Kahn'ın yeni filminin fragmanı yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 10:26 | Son Güncelleme

Aamir Kahn'ın yeni filminin fragmanı yayımlandı

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın son filmi "Hindistan Eşkıyaları"nın (Thugs Of Hindostan) Türkçe alt yazılı fragmanı izleyiciyle buluştu.

Başarılı oyuncu, aksiyon-macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filme ilişkin, "Çok büyük ve eğlenceli bir aksiyon filmi" değerlendirmesinde bulundu.

Khan'ın "Firangi" karakterini canlandırdığı filmde, Amitabh Bachchan, Katrina Kaif ve Fatima Sana Shaikh da rol aldı.

Vijay Krishna Acharya'nın yazıp yönettiği film, Bollywood'un en yüksek bütçeli filmi olmasıyla da dikkati çekiyor.

Türkiye'ye Filmartı Film tarafından getirilen yapım, 30 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

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aamir khan Hindistan hint filmi

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