Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez Arapça dilinde düzenlenen "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, Polis Akademisinin Anıttepe yerleşkesindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, savaş muhabirliği eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Program kapsamında geçmişte eğitim alan gazetecilerin çatışmalarda hem kendi canlarını hem başkalarınınkini kurtarabildiğini söyleyen Polat, "Bir muhabirin yazdığı haber veya çektiği fotoğraf, çektiği görüntü bazen savaş da çıkarabilir, bir savaşı da sonlandırabilir." dedi.

- "Küresel medya haberin nasıl algılanması gerektiğiyle ilgileniyor"

AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir de 11 ülkeden 21 gazeteciyi bu eğitimde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek bugüne kadar 32 ülkeden yaklaşık 350 kişinin bu eğitimleri aldığını hatırlattı.