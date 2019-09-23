Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve İngilizce dilinde düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Kayalar, derslerde bilgi teknolojileri, iletişim güvenliği, yakın savunma taktiği, suda hayatta kalma ve kurtarma eğitimi, pusu, intikal, gece baskınları gibi durumlarda neler yapılması gerektiği ve haberlerin nasıl sunulacağı konularının da işlendiğini anlattı.

TSK tarafından da rota belirleme, harita okuma, hava ve deniz operasyonları, savaş teorisi gibi alanlarda da eğitim verildiğinin altını da çizen Kayalar, TİKA ve AA'nın yanı sıra eğitimlere katkı sunan AFAD'ın desteğiyle yürütülen eğitime katılanlara başarılar diledi.

- "Bir fotoğraf dünyayı değiştirebilir"

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, Türkiye'nin dış kalkınma yardımlarını yürüten TİKA'nın, dünyanın 59 ülkesinde 61 ofisiyle faaliyet gösterdiğini belirtti.

Sağlık, kültür, altyapı ve restorasyona kadar birçok alanda faaliyet gösteren TİKA'nın eğitim programlarına da önem verdiğinin altını çizen Tanyeli, şöyle devam etti:

"Bunların içinde de en önemli yeri AA ve Polis Akademisi ile iş birliğinde yürüttüğümüz 'Savaş Muhabirliği Eğitimi' geliyor. Çünkü savaş ve çatışma koşullarının bire bir aynısının canlandırıldığı bir senaryoda sizlerin mesleğinizi icra etmenizi ve yetkinliklerinizi artırmayı amaçlıyoruz. Özellikle Suriye savaşında gördük ki bir fotoğraf, bir imaj dünyayı değiştirebilir."