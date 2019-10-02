Katılımcılar, eğitimin ilk haftasında savaş hukuku, Orta Doğu jeopolitiği, kimyasal ve biyolojik saldırılardan korunma, mülteciler ve mülteci kampları ile bilgi teknolojisi güvenliğine ilişkin teorik eğitim aldı. Katılımcılara Türkiye'nin FETÖ terör örgütüyle mücadelesine ilişkin de bilgi aktarıldı.

Program kapsamında farklı alanlarda uzman akademisyenler ve güvenlik personeli tarafından 20'den fazla başlıkta konu anlatımları ve uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve İngilizce düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" tamamlandı.

Hırvatistan'da bir televizyon kanalında haber yapımcısı olan 26 yaşındaki Jasmina Grbavec, beklentisinin, iş arkadaşlarını kurtarırken nelere odaklanması ve nasıl sakin kalması gerektiğini öğrenmek olduğunu belirterek, "Harikaydı ve zor da değildi. Belki ıslak olabiliriz ama hepimiz sağ kurtulduk." şeklinde konuştu.

Etiyopya'da televizyon ve radyo programı yapımcısı olan Silabet Manaye de hayatında ilk kez yüzdüğünü, ilk başta panik yaptığını fakat daha sonra sakinleşip yüzmeye başladığını ifade etti.

Ankara'daki "suda hayatta kalma" eğitimi sırasında gölde yaşadıklarını aktaran Kolombiya'dan gelen katılımcı Daniel Sağlar, organizasyonun kendisi için çok ilginç bir deneyim olduğunu kaydetti.

Polis Akademisi'nde toplumsal olayların ve gösteri yürüyüşlerinin canlandırıldığı eğitimde katılımcılar, bu türden olaylarda ortaya çıkabilecek koşullara hazırlanmaları amacıyla sis bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suya maruz bırakıldı.

Grbavec, suyun altında sıcak kalmak için birbirlerine yakın durmanın önemine dikkat çekti.

Eğitim programına Gürcistan'dan katılan 29 yaşındaki Lilia Alelishvili de eğitim programına katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Program, benim için, yüzme bilmediğimden dolayı çok tehlikeliydi fakat aynı zamanda çok ilginç ve güzeldi." dedi.

Gazetecilere eğitim veren deneyimli polis eğitmenler, AA muhabirine yaptıkları değerlendirmede, suyun altında hayatta kalmanın bir takım çalışması olduğunu ve panik yapmamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, suyun içinde iki temel tehlikenin hipotermi (vücut ısısının düşmesi) ve suda boğulma olduğunu söyledi.

Bazı katılımcıların ilk kez açık denizde yüzdüğünü söyleyen eğitmenler, bazılarının hipotermi başlangıcı olan titremeye maruz kaldığını belirtti.

- İleri sürüş teknikleri

Eğitim programı kapsamında ayrıca, trafik polisleri, katılımcılara ileri sürüş teknikleri ve araç güvenliği eğitimi verdi.

Ülkesinin Boko Haram saldırılarına maruz kalan kuzey doğu bölgesiyle ilgili haberler yapan 51 yaşındaki Nijeryalı muhabir Timothy Olanrewaju, ileri sürüş teknikleri eğitiminin çok yararlı olduğuna işaret ederek, "Bu bir hayat tecrübesi ve ülkemde iş arkadaşlarımla tecrübelerimi paylaşacağım." diye konuştu.

Pakistanlı muhabir Zoraiz Bangash ise uygulamalı eğitimin becerilerini geliştirdiğini ve birçok konuda daha donanımlı hale geldiğini, Türkiye'de olmaktan ve yeni bilgiler öğrenmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

