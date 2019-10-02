HABER

AA'nın "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 17:25 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı, Polis Akademisi ve TİKA iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla İngilizce düzenlenen savaş muhabirliği eğitim programı sona erdi - Eğitim programına Etiyopya, Suriye, Hırvatistan, Afganistan, Gürcistan, Kolombiya, Myanmar, Nijerya, Ukrayna, Cezayir, Pakistan, Filistin, Ürdün, Filipinler ve Azerbaycan'dan 23 gazeteci katıldı

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve İngilizce düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" tamamlandı.

Eğitim programına Etiyopya, Suriye, Hırvatistan, Afganistan, Gürcistan, Kolombiya, Myanmar, Nijerya, Ukrayna, Cezayir, Pakistan, Filistin, Ürdün, Filipinler ve Azerbaycan'dan 23 gazeteci katıldı.

Anadolu Ajansı Haber Akademisi gözetiminde gerçekleştirilen 12 günlük eğitim, 23 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapıldı.

Program kapsamında farklı alanlarda uzman akademisyenler ve güvenlik personeli tarafından 20'den fazla başlıkta konu anlatımları ve uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Katılımcılar, eğitimin ilk haftasında savaş hukuku, Orta Doğu jeopolitiği, kimyasal ve biyolojik saldırılardan korunma, mülteciler ve mülteci kampları ile bilgi teknolojisi güvenliğine ilişkin teorik eğitim aldı. Katılımcılara Türkiye'nin FETÖ terör örgütüyle mücadelesine ilişkin de bilgi aktarıldı.

Birinci haftanın ardından gazetecilere ilk yardım, yakın savunma, gaz maskesi kullanımı, suda hayatta kalma ve ileri sürüş teknikleri konusunda uygulamalı eğitim verildi.

- Biber gazı ve tazyikli su

Polis Akademisi'nde toplumsal olayların ve gösteri yürüyüşlerinin canlandırıldığı eğitimde katılımcılar, bu türden olaylarda ortaya çıkabilecek koşullara hazırlanmaları amacıyla sis bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suya maruz bırakıldı.

- Suda hayatta kalma

Ankara'daki "suda hayatta kalma" eğitimi sırasında gölde yaşadıklarını aktaran Kolombiya'dan gelen katılımcı Daniel Sağlar, organizasyonun kendisi için çok ilginç bir deneyim olduğunu kaydetti.

Etiyopya'da televizyon ve radyo programı yapımcısı olan Silabet Manaye de hayatında ilk kez yüzdüğünü, ilk başta panik yaptığını fakat daha sonra sakinleşip yüzmeye başladığını ifade etti.

Hırvatistan'da bir televizyon kanalında haber yapımcısı olan 26 yaşındaki Jasmina Grbavec, beklentisinin, iş arkadaşlarını kurtarırken nelere odaklanması ve nasıl sakin kalması gerektiğini öğrenmek olduğunu belirterek, "Harikaydı ve zor da değildi. Belki ıslak olabiliriz ama hepimiz sağ kurtulduk." şeklinde konuştu.

Grbavec, suyun altında sıcak kalmak için birbirlerine yakın durmanın önemine dikkat çekti.

Eğitim programına Gürcistan'dan katılan 29 yaşındaki Lilia Alelishvili de eğitim programına katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Program, benim için, yüzme bilmediğimden dolayı çok tehlikeliydi fakat aynı zamanda çok ilginç ve güzeldi." dedi.

Gazetecilere eğitim veren deneyimli polis eğitmenler, AA muhabirine yaptıkları değerlendirmede, suyun altında hayatta kalmanın bir takım çalışması olduğunu ve panik yapmamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, suyun içinde iki temel tehlikenin hipotermi (vücut ısısının düşmesi) ve suda boğulma olduğunu söyledi.

Bazı katılımcıların ilk kez açık denizde yüzdüğünü söyleyen eğitmenler, bazılarının hipotermi başlangıcı olan titremeye maruz kaldığını belirtti.

- İleri sürüş teknikleri

Eğitim programı kapsamında ayrıca, trafik polisleri, katılımcılara ileri sürüş teknikleri ve araç güvenliği eğitimi verdi.

Ülkesinin Boko Haram saldırılarına maruz kalan kuzey doğu bölgesiyle ilgili haberler yapan 51 yaşındaki Nijeryalı muhabir Timothy Olanrewaju, ileri sürüş teknikleri eğitiminin çok yararlı olduğuna işaret ederek, "Bu bir hayat tecrübesi ve ülkemde iş arkadaşlarımla tecrübelerimi paylaşacağım." diye konuştu.

Pakistanlı muhabir Zoraiz Bangash ise uygulamalı eğitimin becerilerini geliştirdiğini ve birçok konuda daha donanımlı hale geldiğini, Türkiye'de olmaktan ve yeni bilgiler öğrenmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Beykoz'da orman yangınında kundaklama şüphesiBeykoz'da orman yangınında kundaklama şüphesi
Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildiEşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Anadolu Ajansı Savaş Muhabirliği

En Çok Okunan Haberler

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekipler gözlerine inanamadı! Yüzlercesi yol kenarında bulundu!

Ekipler gözlerine inanamadı! Yüzlercesi yol kenarında bulundu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar rest çekti: Oyalama olursa...

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Son dakika: Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Son dakika: Beykoz Anadolu Kavağı’nda orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.