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AA'nın "Ajans Haberciliği" eğitimlerinde beşinci dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

AA Haber Akademisince, Genç Yetenek Geliştirme Programı'nı tamamlayan gazetecilere yönelik "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri başladı - Yaklaşık 5 ay sürecek eğitimleri başarıyla tamamlayacak muhabirlere sertifika verilecek

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince, Genç Yetenek Geliştirme Programı'nı (GYGP) tamamlayan, kurumda çalışan gazetecilere yönelik "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitiminin beşinci dönemi başladı.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'yi tamamlayan gazetecilere, 10 Haziran-15 Kasım tarihlerinde AA Genel Müdürlük binasında, 308 saat olarak verilmesi planlanan eğitimin ilk gününde programa ilişkin genel bilgiler aktarıldı.

Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AA Konferans Salonu'nda ilk ders öncesi yaptığı konuşmasında, AA'nın yüz yıllık geleneklere sahip, ülkenin en stratejik kurumlarından biri olduğunu ifade etti.

İşbilir, ajansın bulunduğu konumu işaret ederek, "Anadolu Ajansı, kuruluş gayesine uygun olarak Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran, mazlum milletlerin vicdanına tercüman olan Türkiye'nin yüz akı bir kurumudur. Dünyanın en önemli ajanslarından birisi olan Anadolu Ajansı, ürettiği nitelikli haber, fotoğraf ve görüntülerle milyonlarca insana dokunuyor. O yüzden bu kuruma aidiyetinizi, kuruma yapacağınız katkıyı çok iyi hesaplayarak, çok ciddiye alarak çalışmanızı ve bu eğitimi başarıyla tamamlamanızı istiyoruz." dedi.

AA'nın personelinin eğitimine önem verdiğini vurgulayan İşbilir, genç gazetecilere eğitim süresi dışında alanlarıyla ilgili okumaları ve dil çalışmalarına ağırlık vermeleri tavsiyesinde bulundu.

-Eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek

Programa katılanlara, bir haftalık uyum eğitiminin ardından iki ay teorik, üç ay da bölge müdürlüklerinde habercilik alanında uygulama eğitimi verilecek.

Önceki dönemlerden farklı olarak bu eğitim döneminde atölye çalışmalarına ağırlık verilerek genç gazetecilerin kendi alanlarındaki kazanımlarını diğer muhabirlerle paylaşmalarına imkan sağlanacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika alan muhabirler, ajansın farklı birimlerinde görev yapacak.

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