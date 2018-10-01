AA'nın Arnavutça yayını 4 yaşında

Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında 1 Ekim 2014'te hayata geçirdiği Arnavutça yayını 4. yılını doldurdu.

Türkiye'nin küresel anlamda artan etkinliğine paralel olarak, AA tarafından başlatılan çok dilli yayıncılık adımları kısa sürede meyvelerini verdi. AA'nın Arnavutça yayını, 4 yılda bölge medyasındaki büyük bir boşluğu doldurarak önemli bir başarı gösterdi.

Yayın hayatına Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başlayan AA Arnavutça servisi, daha sonra Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki yeni merkezine taşındı.

Açıldığı günden itibaren Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 68 bin 503 haber, 37 bin 29 foto galeri ve 17 bin 483 görüntü yayımlayan Arnavutça servisi, bu süre zarfında Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'taki en önemli haber kaynakları arasına girdi.

Bölge medyası, AA'nın Arnavutça servisine büyük ilgi gösterdi. Üsküp merkezli Arnavutça servisinin haberleri her gün 50 civarında Arnavut medyası tarafından kullanılıyor.

