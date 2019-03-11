AA'nın BHS yayını 7 yaşında

SARAYBOSNA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça (BHS) yayını yedinci yaşını kutluyor.

AA'nın, 100'üncü yıl vizyonu kapsamında 11 Mart 2012'de hayata geçirdiği BHS yayını, yedi yıllık süre içerisinde faaliyet gösterdiği Batı Balkanlar'da önemli ve güvenilir bir haber kaynağı haline gelmeyi başardı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da katılımıyla açılan BHS yayını ve AA ofisi, Türkiye'nin küresel anlamda artan etkinliğine paralel olarak hayata geçirilen çok dilli yayıncılığın başarılı örneklerinden biri oldu.

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da 100'ün üzerinde abonesi bulunan BHS yayını, Batı Balkanlar'dan, Türkiye'den ve dünyadan günde ortalama 80 haber, 250 fotoğraf ve 25 görüntüyü bölgedeki abonelerine ulaştırıyor.

Başta Bosna Hersek ve Sırbistan olmak üzere bölge medyası da AA'nın yerel dillerdeki yayınlarına büyük ilgi gösteriyor.