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AA'nın BHS yayını 7 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının, 100. yıl vizyonu kapsamında 11 Mart 2012'de hayata geçirdiği Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça yayını 7'nci yılını geride bıraktı

SARAYBOSNA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça (BHS) yayını yedinci yaşını kutluyor.

AA'nın, 100'üncü yıl vizyonu kapsamında 11 Mart 2012'de hayata geçirdiği BHS yayını, yedi yıllık süre içerisinde faaliyet gösterdiği Batı Balkanlar'da önemli ve güvenilir bir haber kaynağı haline gelmeyi başardı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da katılımıyla açılan BHS yayını ve AA ofisi, Türkiye'nin küresel anlamda artan etkinliğine paralel olarak hayata geçirilen çok dilli yayıncılığın başarılı örneklerinden biri oldu.

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da 100'ün üzerinde abonesi bulunan BHS yayını, Batı Balkanlar'dan, Türkiye'den ve dünyadan günde ortalama 80 haber, 250 fotoğraf ve 25 görüntüyü bölgedeki abonelerine ulaştırıyor.

Başta Bosna Hersek ve Sırbistan olmak üzere bölge medyası da AA'nın yerel dillerdeki yayınlarına büyük ilgi gösteriyor.

- BHS gündemi yakından takip etti

AA'nın BHS servisi, yedi yıllık süre zarfında birçok bölgesel ve uluslararası gelişmeyi de yakından takip etti.

Bu süre zarfında, 2012'de dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Bosna Hersek ziyareti, 2013'te Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olması, Bosna'daki savaştan kalma en büyük toplu mezar olan Tomasica'nın bulunması, Bosna Hersek'teki tarihi 2013 nüfus sayımı, 2014'te Bosna Hersek ve Sırbistan'ı etkileyen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği sel felaketi, Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanlığı binasının da yakıldığı büyük protestolar, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Sırbistan'a yaptığı tarihi ziyaret, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sırbistan ziyaretleri, 2015'te Srebrenitsa'daki soykırımın 20. yılını anma etkinlikleri, Balkanlar'ı da doğrudan etkileyen sığınmacı krizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Papa Franciscus'un bölge ülkelerine ziyaretleri gibi birçok önemli gelişmeler takip edilerek abonelere ulaştırıldı.

AA'nın BHS yayını ayrıca, insan hikayelerini işleyen özel haberleriyle de bölge ülkelerinden yaşam öykülerini okurlarla buluşturdu.

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