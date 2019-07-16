İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi'nde sunulan Anadolu Ajansı'nın (AA) 15 Temmuz gecesi çektiği görüntü ve fotoğraflardan derlenen videoya, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Taksim Meydanı'nda dün açılan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların dijital ortamda sergilendiği 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi, ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Merkezde, FETÖ'nün 3 yıl önce kalkıştığı darbe girişiminde yaşananları anlatan AA videosuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Dijital ekranlarda gösterilen videoda, 15 Temmuz gecesi vatandaşların ortaya koyduğu destansı mücadele, birlik ve beraberlik gözler önüne seriliyor.

Ziyaretçilerden Şevket Sertkaya, "İnsanın duygulanmaması elde değil. Yani o anı bire bir yaşıyormuşsun gibi oluyor. Çekilen fotoğraflar, karelerde öyle anlar anlatılıyor ki duygulanmamak, ağlamamak mümkün değil. Çekim kalitesi de gerçekten hem çok güzel hem de yaşatıyor sana o anı. Tüylerim diken diken oldu, ben buraya girip bunu izlediğim zaman, alıp götürdü." diye konuştu.