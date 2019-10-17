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AA'nın eski çalışanlarından Adnan Çağlayan hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:11 | Son Güncelleme

AA'nın eski çalışanlarından Adnan Çağlayan hayatını kaybetti

Anadolu Ajansının (AA) eski Tahran ve Atina temsilcilerinden Adnan Çağlayan yaşamını yitirdi.

Memleketi İzmir'de vefat eden 57 yaşındaki Çağlayan, 1990-2011 arasında AA'nın Tahran ve Atina bürolarının temsilciliğinin yanı sıra Ankara'da görev yaptı.

Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi olan Çağlayan, 2011'de AA Dış Yayınlar Müdür Yardımcısıyken emekli oldu.

Adnan Çağlayan'ın vefatı dolayısıyla 13 yıl görev yaptığı Atina'daki Yabancı Gazeteciler Derneği de taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Atina'daki görevi sırasında Adnan'ı tanıyan ve kendisiyle çalışan bizler onu her zaman hatırlayacak ve özleyeceğiz. Adnan, zor bir görevde gazeteciliğe tutku ve sorumlulukla hizmet etti." ifadesine yer verildi.

Çağlayan'ın cenazesi yarın İzmir'de Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

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Adnan Çağlayan

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