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AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması

20.12.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması

EDİRNE (AA) - Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Süleyman Lale, oylamaya katılarak "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Lale, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafına oy verdi.

Oylamaya katılan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut ise tercihini, "haber" kategorisinde Anton Brink'in "Uyuyan yanardağ faaliyete geçti", spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense", yaşam kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" fotoğraflarından yana kullandı.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk de "haber" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", "yaşam" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" ve "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını oyladı.

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