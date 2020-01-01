HABER
  4. AA'nın hikayesini duyurduğu Nijerli Rukiye'ye Türk gençlerden süresiz ilaç desteği

AA'nın hikayesini duyurduğu Nijerli Rukiye'ye Türk gençlerden süresiz ilaç desteği

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

Büyükçe mavi gözlerine göz tansiyonu teşhisi konulan, ilaç desteği sağlanmadığı takdirde görme yetisini kaybetme sorunuyla karşı karşıya kalacak 7 yaşındaki Rukiye'ye yardım eli Türkiye'den uzandı - Bakırköy Genç İHH Başkanı Osman Kaan Akgül: - "Haberi okuyunca o an kalbimin sesini dinleyerek direkt paylaşımın altına Bakırköy Genç İHH gönüllüleri olarak ilaçlarını karşılayabileceğimizi belirttim" - "Rukiye'nin ilaçlarını süresiz karşılamaya talip olduk"

Nijer'de gönüllü Türk doktorlar tarafından kapanmak üzere olan gözlerine glokom (göz tansiyonu) tedavisi uygulanan ancak görmeye devam etmesi için ömür boyu ilaç kullanmak zorunda olan 7 yaşındaki Rukiye Ramatou'ya İstanbul'dan gönüllü gençler yardım elini uzattı.

Hikayesini Anadolu Ajansının (AA) duyurduğu ve Afrikalılarda nadir rastlanan mavi gözleriyle dikkatleri çeken küçük Rukiye'nin görme yetisini kaybetmemesi için "Bakırköy Genç İHH" gönüllüleri ömür boyu ilaç desteği sözü verdi.

Bakırköy Genç İHH Başkanı olan elektrik elektronik mühendisi Osman Kaan Akgül, AA muhabirine Rukiye için nasıl seferber olduklarını anlattı.

Rukiye'nin haberine Twitter'da rastladığını belirten Akgül, "Haberi okuyunca o an kalbimin sesini dinleyerek direkt paylaşımın altına Bakırköy Genç İHH gönüllüleri olarak ilaçlarını karşılayabileceğimizi belirttim.'' dedi.

- "İlaçlarını süresiz karşılamaya talip olduk"

Akgül, akabinde haberin yapıldığı kaynağa ulaşarak Rukiye hakkında geniş bilgi aldığını söyledi.

Rukiye'nin ihtiyaç duyduğu ilacı öğrenir öğrenmez konuyu yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla paylaştığını aktaran Akgül, "Arkadaşlarımızla aldığımız karar ile Rukiye'nin ilaçlarını süresiz olarak karşılamaya talip olduk." ifadesini kullandı.

- Nijer'in mavi gözlü Rukiye'si

Türkiye'den Nijer'e giden gönüllü doktorların Tessaoua kasabasında sağlık taraması yaptığını yerel radyodan anonsundan duyan Aicha Ramatou, kızı Rukiye ile oğlu Halim'i yanına alarak kasabaya ulaşmıştı.

Doktorlar, Afrika'da nadir bulunan büyükçe mavi gözleri olan kardeşleri muayene ettiklerinde, Rukiye'ye yüksek göz tansiyonu (glokom) teşhisi koymuştu.

Halim'in gözlerinde bir sağlık sorunu tespit edemeyen doktorlar, Rukiye’ye anti-glokom tedavisi uygulamış, ömür boyu kullanmak zorunda olduğu ve 6 ay yetecek kadar göz damlasını annesine teslim etmişti.

AA'nın abonelerine ulaştırdığı Rukiye'nin hikayesi, sosyal medyada da çokça paylaşılmıştı.

PARTNER Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için... Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için...
Çocuğu olmayacak denilen kadın ikiz gebelik yaşıyorÇocuğu olmayacak denilen kadın ikiz gebelik yaşıyor
Lösemiye karşı yeni yılı gülerek karşıladılarLösemiye karşı yeni yılı gülerek karşıladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Glokom İHH ilaç desteği istanbul nijer Rukiye Türkiye yardım

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?

Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?

Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!

Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boy uzatma ameliyatı ile Sakarya'da bir ilke imza atıldı

Araştırdı buldu! O yöntemle boyu uzuyor

Her 3 ofis çalışanından 1’i bel ağrısı yaşıyor!

Her 3 kişiden 1’i bu durumdan muzdarip!

Sürekli esnemek hastalık belirtisi

Sürekli esniyorsanız eğer...

El yaralanmalarında sakın buz kullanmayın

Bu durumlarda sakın buz kullanmayın!

Gece artan kaşıntı uyuzun habercisi olabilir

Geceleri artan kaşıntıya dikkat!

Diyabet hastalığı son 10 yılda 2 kat arttı! Diyabetten korunmak için ne yapmalı?

Son 10 yılda 2 kat arttı! Korunmak için ne yapmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.