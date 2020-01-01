AA'nın hikayesini duyurduğu Nijerli Rukiye'ye Türk gençlerden süresiz ilaç desteği

Nijer'de gönüllü Türk doktorlar tarafından kapanmak üzere olan gözlerine glokom (göz tansiyonu) tedavisi uygulanan ancak görmeye devam etmesi için ömür boyu ilaç kullanmak zorunda olan 7 yaşındaki Rukiye Ramatou'ya İstanbul'dan gönüllü gençler yardım elini uzattı.

Hikayesini Anadolu Ajansının (AA) duyurduğu ve Afrikalılarda nadir rastlanan mavi gözleriyle dikkatleri çeken küçük Rukiye'nin görme yetisini kaybetmemesi için "Bakırköy Genç İHH" gönüllüleri ömür boyu ilaç desteği sözü verdi.

Bakırköy Genç İHH Başkanı olan elektrik elektronik mühendisi Osman Kaan Akgül, AA muhabirine Rukiye için nasıl seferber olduklarını anlattı.

Rukiye'nin haberine Twitter'da rastladığını belirten Akgül, "Haberi okuyunca o an kalbimin sesini dinleyerek direkt paylaşımın altına Bakırköy Genç İHH gönüllüleri olarak ilaçlarını karşılayabileceğimizi belirttim.'' dedi.

- "İlaçlarını süresiz karşılamaya talip olduk"

Akgül, akabinde haberin yapıldığı kaynağa ulaşarak Rukiye hakkında geniş bilgi aldığını söyledi.

Rukiye'nin ihtiyaç duyduğu ilacı öğrenir öğrenmez konuyu yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla paylaştığını aktaran Akgül, "Arkadaşlarımızla aldığımız karar ile Rukiye'nin ilaçlarını süresiz olarak karşılamaya talip olduk." ifadesini kullandı.