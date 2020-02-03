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  4. AA'nın İdlib'de çektiği kareler yardım kampanyasına ilham verdi

AA'nın İdlib'de çektiği kareler yardım kampanyasına ilham verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Çatışma bölgelerindeki insanların mağduriyetini duyurmak için multimedya içerikler hazırlayan "Human Movie Team" gönüllüleri, AA muhabirinin İdlib'deki insani dramı yansıtan fotoğraf karelerinden etkilenip çocuklar için yardım kampanyası başlattı

Dünyanın farklı coğrafyalarında, özellikle çatışma bölgelerindeki insanların mağduriyetini daha fazla insana duyurmak için multimedya içerikler hazırlayan "Human Movie Team" gönüllüleri, AA muhabirinin İdlib'deki insani dramı yansıtan fotoğraf karelerinden etkilenip çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı çadır kamplarda zor şartlar altında yaşamını sürdüren siviller, ağırlaşan kış koşullarında hayata tutunmaya çalışıyor.

İdlibli sivillerin yaşadığı insani dramı görüntülemek için çekim yapan AA foto muhabirinin fotoğraflarını gören Human Movie Team gönüllüleri, soğukta üşüyen çocukların ayaklarını ısıtmak için harekete geçti.

AA'nın fotoğraflarını sosyal medyada görüp çok etkilendiğini belirten Human Movie Team gönüllüsü Merve Verim, "Yıllardır devam eden savaştan en çok çocuklar etkileniyor. Onların durumunu fotoğraflardan gördükten sonra bir şeyler yapmadan duramazdık." dedi.

Hedeflerinin, çocuklara 10 bin çizme ve 10 bin çorap göndermek olduğunu kaydeden Verim, "Günümüzde sosyal medyayı iyilik için kullanmak mümkün. Biz de herkesi 'Onlar üşürken biz ısınamıyoruz' sloganıyla başlattığımız yardım kampanyasının bir parçası olmaya ve çocuklar için bir şeyler yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Yardım kampanyasının 15 Şubat'a kadar süreceğini bildiren Verim, kampanyaya destek olmak isteyenlerin sosyal medya hesaplarındaki bilgilerden kendilerine ulaşabileceğini, banka hesabı veya SMS yoluyla yardımda bulunabileceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
AA foto muhabiri Human Movie Team İdlib

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