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AA'nın mülteci fotoğrafları Türk kabin memurlarına ilham oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

AA'nın Pakistan'daki Afgan mülteci kamplarıyla ilgili fotoğraflarını gören Türk kabin memurları, kampa 13 tonluk gıda yardımında bulundu - Altın Kanat Derneği yöneticilerinden Esra Kılıç: - "600 aileye ulaşan gıda yardımını kabin memuru üyelerimiz arasında 1 haftada topladık"

BEHLÜL ÇETİNKAYA - Türk kabin memurlarının kurduğu Altın Kanat Derneğinin üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Afgan mülteci kamplarına ilişkin fotoğraflarını görmelerinin ardından kamptaki mültecilere 13 tonluk gıda yardımında bulundu.

İslamabad'ın dışında bölgede yaşayan 600 aileye 13 ton gıda yardımı ulaştıran derneğin yöneticilerinden Esra Kılıç, kampı AA'nın haberlerinden gördüklerini anlattı.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada kamptaki hayatın zorluğunu ve çocukların durumunu fotoğraflarda gördükten sonra buraya yardım yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Önce AA muhabiri Semih Uğurlu'yla iletişime geçtik ve kampta 600 ailenin kaldığını öğrendik. Bu 600 aileye ulaşan gıda yardımını tamamı kabin memuru olan üyelerimiz arasında yaklaşık 1 hafta gibi kısa bir zamanda topladık. İslamabad'da Pakistan Mensupları ve Mezunları Derneğinin desteklediği öğrencilerin yardımıyla yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. " diye konuştu.

Resmen kamp olmayan bölgenin başka yardım kuruluşlarınca da yardım alamadığını kaydeden Kılıç, benzeri başka bir kampta okul ve kırtasiye malzemesi projesi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Dernek olarak Suriye, Türkiye ve Bangladeş'te de faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Kılıç, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Operasyonu alanlarındaki yetimhanelerde kalan 500 çocuğa kışlık giyecek ve kırtasiye yardımı yaptıklarını söyledi.

Bölgede Türkiye eliyle yapılan projelerde çalışan bir arkadaşının doğum günü hediyesi olarak kendisini Suriye'ye götürdüğünü ifade eden Kılıç, "El Bab, Azez ve Afrin bölgesindeki yetimlerle ilgili ikinci projemiz Körfez ülkelerinden bağışçılar bularak onların yaşam boyu öğrenim masraflarını karşılamak. Biz çok ilgili olduğumuz için bu işlerde bize yardımcı olacak insanları da bulabiliyoruz. Hatta yakın zamanda Avrupalı bir müzisyen sosyal medyadan bana ulaşarak ihtiyacı olan bir çocuğun yaşam boyu öğrenim masrafını karşılamak istediğini söyledi. Diyarbakır'da imkanları olmayan, yetim, okumaya hevesli çocuklar aradık ve bir çocuk bulduk." diye konuştu.

Kılıç, Bangladeş'te 60 yetimin kaldığı bir kız yetimhanesine gıda ve para yardımı yaptıklarını da aktardı.

- "100 üyenin etrafına yardım etmesiyle başlayan bir iyilik hareketiyiz"

İstanbul'da dul ve yetimlere yönelik fatura ödeme, gıda, giyim yardımları yaptıklarını da belirten Kılıç, "Bizim derneğimiz, yaklaşık 100 civarında üyesinin kendi çevresinden başlayarak yardım etmesiyle oluşmuş bir dernek. Yardım halkası genişleyerek bugüne geldik. Münferit olarak 100 üyenin etrafına yardım etmesiyle başlayan bir iyilik hareketi olduk." dedi.

Derneğin gelecek projelerinden de bahseden Kılıç, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin kullanmadığı, temiz eşyalarını satacağı bir kermes projemiz var. Bu kermesin geliriyle Atme Kampı'nda kalanlara erzak yardımı ile burada kalan kadınlara sağlık ürünleri ve giyim yardımı yapacağız. Diğer bir projemiz de müzikle ilgilenen kabin memuru arkadaşlarımızın farklı dillerde müzik yapacağı bir konser olacak. Bu konserin geliriyle de Suriye'deki yetimhanelerde kalan çocuklara kırtasiye malzemesi ve kışlık kıyafet alacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Afgan Basti Altın Kanatlar Derneği Atme kampı Pakistan

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