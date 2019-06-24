AA'nın mülteci fotoğrafları Türk kabin memurlarına ilham oldu

BEHLÜL ÇETİNKAYA - Türk kabin memurlarının kurduğu Altın Kanat Derneğinin üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Afgan mülteci kamplarına ilişkin fotoğraflarını görmelerinin ardından kamptaki mültecilere 13 tonluk gıda yardımında bulundu. İslamabad'ın dışında bölgede yaşayan 600 aileye 13 ton gıda yardımı ulaştıran derneğin yöneticilerinden Esra Kılıç, kampı AA'nın haberlerinden gördüklerini anlattı. Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada kamptaki hayatın zorluğunu ve çocukların durumunu fotoğraflarda gördükten sonra buraya yardım yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Önce AA muhabiri Semih Uğurlu'yla iletişime geçtik ve kampta 600 ailenin kaldığını öğrendik. Bu 600 aileye ulaşan gıda yardımını tamamı kabin memuru olan üyelerimiz arasında yaklaşık 1 hafta gibi kısa bir zamanda topladık. İslamabad'da Pakistan Mensupları ve Mezunları Derneğinin desteklediği öğrencilerin yardımıyla yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. " diye konuştu. Resmen kamp olmayan bölgenin başka yardım kuruluşlarınca da yardım alamadığını kaydeden Kılıç, benzeri başka bir kampta okul ve kırtasiye malzemesi projesi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Dernek olarak Suriye, Türkiye ve Bangladeş'te de faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Kılıç, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Operasyonu alanlarındaki yetimhanelerde kalan 500 çocuğa kışlık giyecek ve kırtasiye yardımı yaptıklarını söyledi. Bölgede Türkiye eliyle yapılan projelerde çalışan bir arkadaşının doğum günü hediyesi olarak kendisini Suriye'ye götürdüğünü ifade eden Kılıç, "El Bab, Azez ve Afrin bölgesindeki yetimlerle ilgili ikinci projemiz Körfez ülkelerinden bağışçılar bularak onların yaşam boyu öğrenim masraflarını karşılamak. Biz çok ilgili olduğumuz için bu işlerde bize yardımcı olacak insanları da bulabiliyoruz. Hatta yakın zamanda Avrupalı bir müzisyen sosyal medyadan bana ulaşarak ihtiyacı olan bir çocuğun yaşam boyu öğrenim masrafını karşılamak istediğini söyledi. Diyarbakır'da imkanları olmayan, yetim, okumaya hevesli çocuklar aradık ve bir çocuk bulduk." diye konuştu. Kılıç, Bangladeş'te 60 yetimin kaldığı bir kız yetimhanesine gıda ve para yardımı yaptıklarını da aktardı.