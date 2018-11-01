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AA'nın Tel Abyad sorularına ABD'den kaçamak yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 01:27 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki koalisyon, AA'nın ısrarlı sorularına rağmen Tel Abyad'ı kontrolünde bulunduran gücü SDG mi yoksa YPG mi olarak tanımladıklarını açıklamadı - Sözcü, "Tel Abyad'daki son durum hakkında güncel bilgisi olmadığını" iddia ederek ilçe hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı - Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, AA'nın Tel Abyad sorularına karşılık, Türkiye'nin ilçede YPG/PKK'yı hedef alan top atışlarına ilişkin örgütün açıklamasını paylaştı

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki koalisyon, Türkiye'nin, terör örgütü YPG/PKK mevzilerini hedef aldığı Tel Abyad ilçesini kontrol eden güçleri "SDG" olarak adlandırıp adlandırmadıklarına yönelik sorulara kaçamak yanıtlar verdi.

Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, AA muhabirinin "ilçede hangi unsurların hakim olduğuna" yönelik sorularına net yanıtlar vermekten kaçındı.

AA muhabirinin "Size göre Tel Abyad'ı kim kontrol ediyor? YPG mi SDG mi?" sorusunu Sözcü Ryan, "Koalisyon, SDG ile çalışıyor. Onlar kuvvet hareketleri ve planları konusunda karar veriyor." ifadeleriyle yanıtladı.

- SDG'nin açıklamasını "cevap" olarak gönderdi

"O zaman Tel Abyad'daki durum nedir? Tel Abyad'ı kontrol eden gücün SDG olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusuna ise Albay Ryan, "DEAŞ'a karşı operasyonları geçici olarak durdurduklarına ilişkin SDG'nin resmi açıklaması" notuyla örgütün, Türkiye'nin Tel Abyad'a yönelik top atışlarına ilişkin açıklamasını gönderdi.

AA muhabirinin konuyla ilgili takip sorusuna ise Albay Ryan, örgütün açıklamasını kastederek "Gönderdiğim son duyurunun ardından Tel Abyad'daki son durum hakkında güncel bilgim yok." açıklamasında bulundu.

Ryan, "Tel Abyad'da Türkiye'nin de hedef aldığı kuvvetleri SDG olarak mı yoksa YPG olarak mı tanımlıyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.

- Pentagon'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Öte yandan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya operasyon hazırlığı açıklaması üzerine ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) açıklama geldi.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Türkiye ve SDG ile durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun kilit bir ortağı olduğuna dikkati çeken Binbaşı Robertson, "Türkiye'nin sınır güvenliğine bağlılığımız tam. Tüm tarafları gerilimi tırmandırmadan kaçınmaya ve en önemli görev olan DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasına odaklanmaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü, tüm taraflara "DEAŞ'a odaklanma" çağrısında bulunarak, Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanlarının üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritasının uygulanmasına olan tam bağlılıklarının ise devam ettiğini vurguladı.

Roberston, Türk ve Amerikan askerlerinin kritik bir görev için birlikte eğitim faaliyeti yürüttüğüne dikkat çekti ve bu adımın Münbiç yol haritasının uygulaması sürecinde ileriye dönük önemli bir adım olacağını belirtti.

- "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz"

Binbaşı Robertson, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki, ayrıca DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı çabalarda bir ortak olarak Türkiye ile çalışmaya bağlılık gösteriyoruz. ABD'nin terör listesindeki PKK'nın Türkiye'nin güvenliğine oluşturduğu tehditle mücadelede Türkiye'yle birlikte zaten yakın çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü, "Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türkiye'nin hedefini PYD-YPG'nin sınır bölgesinden temizlenmesi olarak koruduğuna işaret ederek, Münbiç'in doğusu için de harekete geçmeye hazır olduklarını vurgulamıştı.

- TSK Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK mevzilerini vurdu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısına denk düşen Tel Abyad ilçesindeki YPG/PKK hedefleri dün ve önceki gün topçu ateşiyle hedef alınmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde Halep'e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri fırtına obüsleriyle ateş altına almıştı.

Top atışlarının, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında yapıldığı belirtilmişti. Askeri kaynaklar, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK hedeflerinden sınır birliklerine açılan ateşe ve teröristlerin mevzi hazırlıklarına meşru müdafaa kapsamında atışlarla karşılık verildiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ Koalisyon Suriye Tel Abyad YPG/PKK

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