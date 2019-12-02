AA'nın "Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadelesi" kitabı yayımlandı

Anadolu Ajansının (AA) yayımladığı haberlerle hazırlanan, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'ın yarattığı tehdit ile bunları bertaraf etmeye yönelik güvenlik operasyonlarının anlatıldığı "Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadelesi" kitabı yayımlandı.

DEAŞ'ın ortaya çıkışı, yayılması ve çöküşü, Irak’ta yayılması, dünyadaki saldırıları, elebaşı kadrosu, Türkiye'de düzenlediği kanlı eylemler ve ülkenin DEAŞ ile mücadele bilançosunun anlatıldığı çalışma, Fırat Kalkanı Harekatı'na da ışık tutuyor.

AA'nın DEAŞ'a ilişkin haberlerinden derlenen, aynı zamanda arşiv niteliği taşıyan kitap okuyucularla buluştu.

- "Küresel terörle etkin mücadeleye ilişkin yol gösterici nitelik taşıyor"

Kitabın ön sözünü kaleme alan Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Türkiye'nin, Irak'la Suriye'ye komşu olması ve Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) geçiş güzergahında bulunmasının, DEAŞ tehdidine en fazla maruz kalan ülke olmasına neden olduğunu belirtti.

İslam coğrafyasında örnek gösterilen Türkiye'nin, bu yönüyle de gücünü din istismarından alan terör örgütü DEAŞ'ın hedefine koyduğu ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Kazancı, örgütün Türkiye'de Mart 2014'ten itibaren terör saldırıları düzenlemeye başladığını ancak Türkiye'nin, bu tarihten çok daha önce, 30 Eylül 2013'te örgütü terör listesine alarak duruşunu belli ettiğini ifade etti.