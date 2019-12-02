HABER

AA'nın "Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadelesi" kitabı yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:52 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının (AA) yayımladığı haberlerle hazırlanan, Türkiye'nin, terör örgütü DEAŞ'ın yarattığı tehdit ile bunları bertaraf etmeye yönelik güvenlik operasyonlarının anlatıldığı "Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadelesi" kitabı okuyucuyla buluştu - Sahasında yetkin uzmanların katkılarıyla hazırlanan kitapta kapsamlı grafiklere yer verildi - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı: - "Türkiye, DEAŞ'la gündeme gelen YTS'lerle mücadele kapsamında da ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte attığı adımlarla en etkin çabayı sergileyen ülkelerden oldu. Elinizdeki kitap, DEAŞ terör örgütünün ortaya çıkışı, yayılması, başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelere yönelttiği tehdit ve Türkiye'nin buna karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor"

Anadolu Ajansının (AA) yayımladığı haberlerle hazırlanan, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'ın yarattığı tehdit ile bunları bertaraf etmeye yönelik güvenlik operasyonlarının anlatıldığı "Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadelesi" kitabı yayımlandı.

DEAŞ'ın ortaya çıkışı, yayılması ve çöküşü, Irak’ta yayılması, dünyadaki saldırıları, elebaşı kadrosu, Türkiye'de düzenlediği kanlı eylemler ve ülkenin DEAŞ ile mücadele bilançosunun anlatıldığı çalışma, Fırat Kalkanı Harekatı'na da ışık tutuyor.

AA'nın DEAŞ'a ilişkin haberlerinden derlenen, aynı zamanda arşiv niteliği taşıyan kitap okuyucularla buluştu.

- "Küresel terörle etkin mücadeleye ilişkin yol gösterici nitelik taşıyor"

Kitabın ön sözünü kaleme alan Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Türkiye'nin, Irak'la Suriye'ye komşu olması ve Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) geçiş güzergahında bulunmasının, DEAŞ tehdidine en fazla maruz kalan ülke olmasına neden olduğunu belirtti.

İslam coğrafyasında örnek gösterilen Türkiye'nin, bu yönüyle de gücünü din istismarından alan terör örgütü DEAŞ'ın hedefine koyduğu ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Kazancı, örgütün Türkiye'de Mart 2014'ten itibaren terör saldırıları düzenlemeye başladığını ancak Türkiye'nin, bu tarihten çok daha önce, 30 Eylül 2013'te örgütü terör listesine alarak duruşunu belli ettiğini ifade etti.

Kazancı, terör örgütünün Türkiye'de düzenlediği saldırılarda 304 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1347 kişinin yaralandığını hatırlattı.

DEAŞ teröründen en fazla zarar gören ülke Türkiye'nin, küresel ağını hızla genişleten, Batı ülkelerinde de kanlı eylemler düzenleyen örgütle mücadelede başından bu yana ön saflarda yer aldığını vurgulayan Kazancı, şunları kaydetti:

"Türkiye, DEAŞ'la gündeme gelen YTS'lerle mücadele kapsamında da ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte attığı adımlarla en etkin çabayı sergileyen ülkelerden oldu. Elinizdeki kitap, DEAŞ terör örgütünün ortaya çıkışı, yayılması, başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelere yönelttiği tehdit ve Türkiye'nin buna karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. DEAŞ'la göğüs göğüse savaşan ve bu uğurda şehit veren tek NATO müttefiki olan Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'na da ışık tutan kitap, küresel terörle etkin mücadeleye ilişkin yol gösterici nitelik taşıyor. Çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"Muhabir", "Gökyüzünden Türkiye", “Barış Pınarı” ve “Zeytin Dalı” gibi alanında özgün kitaplar barındıran AA Yayınlarına ilişkin detaylı bilgiye, "https://www.aa.com.tr/tr/aa-yayinlari" adresinden ulaşılabiliyor.

PARTNER Yılın erkeği o seçildi! Yılın erkeği o seçildi!
Destan’ın baba acısıDestan’ın baba acısı
Hindistan’da toplu tecavüz skandalında halk sokaklara döküldüHindistan’da toplu tecavüz skandalında halk sokaklara döküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kaza DEAŞ Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadelesi" kitabı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Yezidi kadın tecavüzcüsü ile yüzleşince baygınlık geçirdi

Yezidi kadın tecavüzcüsü ile yüzleşince baygınlık geçirdi

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini darp edip üzerine kaynar su döküp yaktı

Korkunç olay! Önce darp etti sonra kaynar suyla yaktı

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

RTÜK’ten Netflix açıklaması: Aldıkları karardan dolayı kutluyoruz

RTÜK’ten Netflix açıklaması!

İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor

İngiltere'den Nepal'e yürüyor! İstanbul'a ulaştı

Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere tepki

Sokaklara asılan afişler ilçeyi karıştırdı!

Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı

Van Gölü'nde tüyler ürperten olay! İnsan kemikleri bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.