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AA'nın "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" kitabı raflarda yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın hazırladığı, Anadolu medeniyetlerinin UNESCO yolculuğunun fotoğraflarla anlatıldığı "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" kitabı, seçkin kitapçılarda satışa sunuldu - Kültür ve Turizm Bakanlığınının katkılarıyla hazırlanan kitapta Türkiye'nin kültürel ve doğal varlıkları 8 ana başlıkta anlatıldı - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı: - "Kültürel ve doğal varlıklarımızın korunarak yaşatılması için yürütülen ulusal ve uluslararası faaliyetler, bu zengin birikimin insanlığın ortak mirası olarak geleceğe taşınması adına çok kıymetli"

Anadolu Ajansınca (AA) hazırlanan Anadolu medeniyetlerinin UNESCO yolculuğunun anlatıldığı "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" kitabı, seçkin kitapçılarda satışa sunuldu.

Türkiye'de medya sektörünün öncü kuruluşu AA, kültürel ve doğal varlıkların korunması konusunda kamu bilinci oluşturmaya yönelik haberlerini Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" kitabında bir araya getirdi.

Kitapta, Van Gölü'nün ortasındaki adada yer alan 900'lü yıllarda inşa edilmiş Akdamar Kilisesi, yaklaşık 1600 yıl önce Trabzon'da dik yamaç üzerinde inşa edilen Sümela Manastırı, Ağrı'da 1600'lü yıllarda yüz yıl gibi uzun bir sürede tamamlanan İshak Paşa Sarayı gibi 80'e yakın eser konu ediliyor.

Eserlerin yapı gruplarına göre, "Külliye- Medrese-Türbe, "Tarih-Kültür-Doğa", "Camiler", "Kaleler", "Kiliseler", "Antik Kentler", "Açık Hava Müzeleri" ve "Köprüler" olmak üzere 8 başlıkta ele alındığı kitapta, Türkiye'deki kültürel ve doğal varlıklar hakkında AA tarafından hazırlanan özel haber, izlenim haberleri ve dosya haberler yer alıyor.

Anadolu medeniyetlerinin UNESCO yolculuğunun anlatıldığı eserde, tarihi mekanlar fotoğraflarla desteklenerek okuyucuya sunuluyor.

- "Kitap, zengin bir derleme sunmakta"

Kitabın ön sözünü yazan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Türkiye'nin, insanlık tarihi kadar eskiye dayanan geçmişiyle, evrensel nitelikte kültürel ve doğal değerlere sahip olduğunu belirtti.

Kazancı, "Kültürel ve doğal varlıklarımızın korunarak yaşatılması için yürütülen ulusal ve uluslararası faaliyetler, bu zengin birikimin insanlığın ortak mirası olarak geleceğe taşınması adına çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Birçok uygarlıktan izler taşıyan Türkiye'nin, dünyanın en büyük açık hava müzesi konumunda olduğu kaydeden Kazancı, uluslararası önemdeki tüm bu kültürel ve doğal varlıkların korunması ve dünyaca tanınması bakımından UNESCO Dünya Miras Listesi'nin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, kitabın ön sözünde şu görüşleri paylaştı:

"UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde 2018 itibarıyla 18 varlığımız kayıtlıdır, geçici listesindeyse 77 varlık yer almaktadır. Elinizdeki kitap, UNESCO'nun bu listelerinde kayıtlı tarihi, kültürel ve doğal emanetlerimiz hakkında zengin bir derleme sunmakta. Konuya ilgi duyan herkes için önemli bir kaynak olacağını umduğum çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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