AA'nın "Yalan/Gerçek" deşifresi akademik çalışmada

Fotoğraf doğrulama uygulamaları hakkında bilgi verilen çalışmada, AA'nın bu uygulamaları nasıl kullandığı, Twitter'da yayımlanan dezenformasyon içerikleri çürütmek amacıyla yayımladığı haberler açısından incelendi.

Dr. Öğr. Üyesi Mencet de AA'nın yaptığı uygulamalardan faydalanarak bir akademik çalışma ortaya koydu.

Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi geçmişteki harekatlarda da gerek geleneksel Batı medyası gerekse sosyal medya hesaplarından birçok gerçek dışı haber AA'nın çalışmasıyla çürütüldü. Bu süreçte AA'nın özverili çalışması takdirle karşılandı.

Aynı zamanda bu haberler, diğer veri doğrulama platformlarının bu uygulamayı kullanım biçimleriyle kıyaslanarak teknolojik gelişmenin kara propagandayı önlemedeki etkisi tartışıldı.

Harekat esnasında AA'nın Twitter hesabında atılan tweet'ler, çalışmanın araştırma sahasını oluşturdu. AA'nın, terör örgütlerine yakın haber sitelerince paylaşılan fotoğrafların, fotoğraf doğrulama uygulamaları kullanılarak analiz etmesi ve fotoğrafların gerçek öyküsünü açıklama biçimine ilişkin örnek olay incelemesi yapıldı. Bu bağlamda AA tarafından incelenen ve sahteliği ispat edilen on fotoğraf ve atılan tweet'ler, fotoğrafta manipülasyon bağlamında incelendi.

AA'nın yaptığı fotoğraf doğrulama çalışmalarının kara propagandanın meşru bir zemine kaymasını engellediğine dikkat çekilen çalışmada, ana akım Avrupa medyasında, YPG’nin manipülatif fotoğraflarına yer vermediği, bunda AA'nın manipülasyonu engelleyici hamlelerinin etkisi olduğunun söylenebileceği vurgulandı.

AA'nın yalanları deşifre ettiği fotoğraflarına ve haberlerin linkine yer verilen çalışma, uluslararası bilimsel kitapta yayınlandı.