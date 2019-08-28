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AA'nın yeni kitabı "Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları" raflarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı Yayınlarının "Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları" başlıklı yeni kitabı satışa sunuldu - Analizler Serisi'nin üçüncüsü olan kitap, dünya siyasetinde hakim aktörlerin rollerinde önemli değişimlere sebep olan gelişmelere ve yeni "küresel güç kayması" şeklinde nitelenen sürece odaklanıyor

Anadolu Ajansı (AA) Yayınlarınca hazırlanan Analizler Serisi'nin üçüncü kitabı "Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları" raflarda yerini aldı.

Dünyada çokça konuşulan siyasi, ekonomik ve askeri gelişmelerin ele alındığı stratejik analizlerin yayımlanmasına önem veren AA, küresel siyaset ve güç alanında yaşanan çekişmeleri ve dünya siyasetinde hakim aktörlerin rollerindeki değişime sebep olan gelişmeleri, Analizler Serisi'nin son üyesi "Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları" ile kitaplaştırdı.

Alanında tanınan akademisyenlerden uzmanlara, stratejistlerden analistlere uzanan birçok isimle küresel sistemin fay hatlarının incelendiği kitaptaki analizler, özellikle son dönemde uluslararası güç dengesini sarsan ekonomik, jeopolitik, siyasi ve teknolojik gelişmelere, Asya'dan Avrupa'ya kadar geniş jeopolitik alanda görülen yeni ve büyük hareketliliğe odaklanıyor.

Dünya siyasetinde kurulan güç dengesini sarsan gelişmeler, büyük aktörlerin bölgesel ve uluslararası rollerindeki değişimler, "küresel güç kayması" diye nitelendirilebilecek yeni süreç, ülkeler, birlikler ve hatta savunma, iş birliği merkezli uluslararası kuruluşların yeni stratejileri ve ajandaları kitapta analizlerine yer verilen uzmanların değerlendirmesiyle okuyucuya aktarılıyor.

- ABD-Çin rekabeti detaylı şekilde ele alındı

Kitapta, küresel sistemde jeopolitiğin dönüşümü ve uluslararası düzende Batı dışı dünyanın yanı sıra ABD ve Rusya arasında yeni rekabet sahaları, Asya'nın iki gücü Rusya ve Çin yakınlaşması ile Kafkasya ve Baltık bölgelerinde yükselen rekabet gibi konular inceleniyor.

Ayrıca ticari alanda başlayan ve teknoloji gerilimine de dönüşen ABD-Çin rekabeti kitapta detaylı şekilde ele alınıyor. Bu kapsamda, Çin'in teknoloji şirketi Huawei üzerinden yürütülen ABD-Çin rekabeti ve yeni jeopolitik mücadele alanı olarak "5G teknolojisi" konusu uzmanlarca masaya yatırılıyor.

Kitapta, Donald Trump'ın başkanlığa gelmesiyle başlayan ve Orta Doğu'da var olan kaosu derinleştiren ABD siyaseti ile İsrail'in alenileşen Körfez politikası, Arap ülkeleriyle kurduğu normalleşme diyaloglarına da detaylı şekilde yer veriliyor.

- Afrika'daki nüfuz mücadelesi masaya yatırıldı

Küresel fay hatlarının çatırdadığı bir diğer alan olarak göze çarpan ve küresel güçlerin nüfuz mücadelesine sahne olan Afrika kıtası da AA Yayınlarının yeni kitabında genişçe konu ediliyor.

Akademisyenler, kitapta, hem doğal hem de beşeri kaynaklarıyla gelecek yıllarda büyük atılım yapması beklenen Afrika kıtasında konuşlanan ABD askeri gücü ile büyük güçlerin kıtadaki egemenlik ve nüfuz mücadelesini de inceliyor.

Konuyla ilgili araştırma yapmak isteyenler için kaynak niteliğindeki kitapta, yeni güç dengeleriyle oluşan uluslararası rekabet ve mücadele alanlarındaki dönüşümle birlikte geçmişten bugüne süregelen sürecin anlaşılması amaçlanıyor.

Analizler serisi kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgesel ve küresel politikalarının müttefiklerinin yanı sıra tüm dünyayla ilişkilerinde meydana getirdiği belirsizliğin incelendiği "Trump ve Küresel Düzen" ismindeki kitap yayımlanmıştı.

Öte yandan askeri, siyasi ve ekonomik yönleriyle Türkiye'nin yeni güvenlik stratejisinin ele alındığı "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi" serinin ikinci kitabı olarak raflardaki yerini almıştı.

"Muhabir", "Gökyüzünden Türkiye" ve "Yükselen Afrika" gibi alanında özgün kitaplar barındıran AA Yayınlarına ilişkin detaylı bilgiye "https://www.aa.com.tr/tr/aa-yayinlari" adresinden ulaşılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
"Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları" AA'nın Analizler Serisi

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